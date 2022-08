Vanesa Borghi deja la escoba con fotito en colaless negro

Sin duda, una de las chicas reality más recordadas de la televisión es Vanesa Borghi. Y es que la ex participante de El Discípulo del Chef, siempre está compartiendo coquetos registros de su día a día a través de sus redes sociales.

Y recientemente, Borghi pasó por el norte de nuestro país para animar la Fiesta de minera Candelaria de Copiapó junto a Daniel Valenzuela. Fue bajo que este contexto que la chiquilla se tomó el tiempo para pasar por la playa de Bahía Inglesa a tostarse un ratito.

Pero la chiquilla no sólo aprovechó de pasar un buen rato en la playa, sino también se preocupó de subir una coqueta postal en donde se la puede ver mostrando todo en un pequeño bikini negro.

La coqueta postal de Vanesa Borghi

En una foto que subió a su cuenta de Instagram, la chiquilla aparece posando en las cristalinas aguas de la paradisiaca playa norteña. En la bajada de la imagen, Borghi escribió: «Disfrutando otra hermosa playa de Chile».

La foto en la que se le ve usando un colaless negro, de inmediato causó furor entre sus seguidores, llegando a un número de like y comentarios. Según reportó Página 7, algunos de los halagos que le llovieron fueron: “Te pasas lo hermosa que eres”; “Precioso el paisaje y hermosa mujer como siempre”; “Regia. Es hermosa esa playa y la que está cerca, playa Virgen”.

El accidente de Vanesa Borghi

No hace mucho te contábamos como Vanesa Borghi reveló sus daños físicos que sufrió luego de participar en un karting; deporte que simula a la Formula 1 con autos mucho más pequeños que los profesionales como también la velocidad que pueden llegar. Esta actividad no tiene mayor complejidad y la pueden realizar diferentes personas que no tengan experiencia.

Los moretones que sufrió la animadora del ex famoso programa de humor «Morandé con Compañía» fueron revelados por ella misma a través de sus historias de Instagram. «De verdad me duele todo el cuerpo, como si me hubiera atropellado un camión. Sí o sí llevar un almohadón», reveló en aquella ocasión.