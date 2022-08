Antonella Ríos revela el supuesto motivo por el que la sacaron de las teleseries

No cabe duda que muchos recordarán a Antonella Ríos como una de las actrices más populares de principios de los 2000, con importantes roles tanto en cine como en televisión. Pero en el último tiempo la hemos visto con otra faceta, ya sea participando de paneles faranduleros o dedicándose a sus redes sociales.

Es en este contexto que durante su participación en el podcast Impacto en el Rostro, la intérprete habló sobre su paso por la televisión nacional, e incluso teorizó sobre los motivos por los que dejaron de llamarla para participar en teleseries.

Según Antonella Ríos, todo comenzó durante su participación en ‘Brujas’, esto debido a que en ese momento era pareja del director de la obra de ficción, Ítali Galleani.

«En la medida de lo posible, yo llegaba antes, hacía todo bien, no molestaba en nada, porque se genera esta distancia con los compañeros que tampoco es muy sana, y me imagino que de alguna manera es lógica porque ‘es la mina del director’» señaló de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Junto con esto, Antonella Ríos se refirió a varios episodios que ocurrieron en medio de las grabaciones de la teleserie de Canal 13. «Al final de la teleserie hubo algunos temas relacionados con rumores, donde al parecer, había gente que ya no le estaba pareciendo muy divertido que yo fuera la pareja del director».

Además, aprovechó de contar algunos pesados comentarios que le llegaban en relación con su trabajo. «Cosas como: ‘Viste que ella habló más (en esta escena)’. Eran tonteras que finalmente provocaron que me costara más seguir después de la teleserie».

Antonella Ríos y su salida de las teleseries

Hay que mencionar que tras la emisión de ‘Brujas’, Antonella Ríos formó parte de ‘Descarado’, la cual sería la última producción en la que trabajó. «Después de eso nunca más existí para el medio dramático chileno. Yo soy la única ‘bruja’ que nunca más volvió a actuar en teleseries».

Finalmente, reveló que ni siquiera recibió llamados desde otros canales, es más, se refirió especialmente a María Eugenia Rencoret, quien está a cargo del área dramática de Mega. «No fui vetada por ella, yo creo que no soy considerada. Decir vetada es como que soy muy importante, y yo creo que no lo soy, entonces por eso no me llaman».