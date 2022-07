«Una amiga es para ti»: Pamela Díaz revela inédito pololeo que duró una semana

Pamela Díaz ha dado bastante que hablar en los últimos en el mundillo de la farándula. Hace poco salió con una extensa entrevista a Pailita tras su exitoso concierto gratuito en Punta Arenas.

Incluso, se vio involucrada en un «round» con Raquel Argandoña después de que la panelista de Zona de Estrellas «se fuera de tarro» y revelara un supuesto «affaire» con Marcelo Salas en 2014.

«Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe», lanzó Pamela Díaz, asegurando que no era solo una amistad y también agregó: «si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar», remató la Fiera sin filtro.

Un fugaz pololeo del pasado

Sin embargo, Pamela Díaz siguió haciendo noticia por sus relaciones del pasado; pero una ratificada por ella y que solamente duró una semana. Así lo contó en un regreso al espacio farandulero de TV+, Me Late.

«Fue hace un tiempo, pero no es que me aburrí, creo que nunca me gustó y se lo dije, lo entendió», detalló la modelo y conductora de #SinEditar en YouTube.

Pero el flamante regreso de la fiera no quedó ahí, ya que Pamela Díaz no se quedó solamente con las razones de su rápido quiebre ni la duración del pololeo. Si no que también aseguró que le presentó a una amiga.

«Le dije ‘¿sabes qué?, yo pienso que no soy para ti, pero si una amiga es para ti’. Duraron un año y tanto», continuó diciendo sobre la curiosa anécdota amorosa, según consignó La Cuarta.

Igualmente, la nueva panelista de Me late Prime no reveló el nombre de aquella ex pareja, pero detalló que hasta hoy tienen una muy buena relación. «Él pololea con una persona muy conocida», cerró Pamela Díaz sin dar detalles de la famosilla involucrada.