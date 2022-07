Qué Dice Chile Prime: Nuestro Pato Torres competirá por el premio millonario

El programa de concurso familiar “Qué dice Chile Prime”, conducido por Martín Cárcamo, es una de las opciones favoritas para entretener las noches de jueves. Y esta noche a las 22:30 horas el espacio nuevamente tendrá a dos equipos de celebridades que jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En el capítulo de hoy se enfrentará un equipos de amigos contra un equipo de amigas: serán los “Lolosaurios”, compuestos por Adriano Castillo, Leo Caprile, Nacho Pop y nuestro querido locutor de El Festival de la Corazón: Pato Torres.

Los chiquillos se enfrentarán contra las “Como el vino”, compuestas por Pepi Velasco, Magdalena Max Neef, Catalina Guerra y Pamela Leiva.

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Refugio de Cristo, que desde hace 70 años le da residencia a menores de edad en situación vulnerable en la V Región.

¿Cómo se viene Qué Dice Chile Prime?

“Yo temía que no se me iba a ocurrir nada para responder, pero creo que salvé con decencia. El programa me entretiene siempre, y éste en particular me gustó mucho porque fue muy agradable reencontrarse con grandes amigos con quienes nos conocimos en ‘MasterChef’. Y somos Lolosaurios porque yo creo que sumamos unos 230 años entre los cuatro”, adelanta Adriano Castillo sobre su participación en el programa.

“Obviamente si a mí me invitan a un programa familiar, entretenido, para pasarlo bien con los colegas actores y mis amigas, y más aún para apoyar a una fundación, yo digo: ‘¡Vamos! ¡Voy feliz!'», señala por su lado Catalina Guerra.

La versión prime del programa se sumó en mayo pasado a la tercera temporada vespertina estrenada en abril, con lo que en total el programa suma más de 250 capítulos en casi un año en pantalla.