Daniella Chávez se va de portazo tras campaña para comprar O’Higgins: «No existe ninguna opción»

Casi una semana atrás, Daniella Chávez sorprendió al anunciar que comenzó con una campaña por medio de una cuenta VIP en OnlyFans, con el fin de reunir el dinero necesario para comprar O’Higgins de Rancagua y convertirse en la dueña del equipo.

«Supe que O’Higgins está en venta y me puse en campaña para juntar los cerca de 20 millones de dólares. Por eso me creé esta cuenta, con contenido más Playboy para que así los hinchas ayuden a juntar el dinero» señaló la chiquilla de acuerdo a lo que reveló a Radio ADN.

Siguiendo por esta línea, Daniella Chávez afirmó que «yo soy de Rancagua, soy hincha y hace tiempo que O’Higgins viene mal. Creo que con mi equipo de trabajo podemos hacer las cosas mejores, devolver a Rancagua un equipo ganador, con aspiraciones, no que juegue por participar. Quiero un equipo ganador y que pelee todo».

Pero a solo días de que se conociera la propuesta de la conejita Playboy, los actuales dueños del ‘capo de provincia’ le dieron la PLR a la opción de negociar la propuesta que está haciendo.

En conversación con el portal RedGol, desde O’Higgins afirmaron que «No existe ninguna opción de que la familia Abumohor se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades».

Junto con esto, afirmaron que creen que Daniella Chávez no tendría interés real en volverse dueña del equipo, sino que solo lo estaría haciendo con el fin de figurar en los medios y aprovechar de publicitar su perfil de OnlyFans.

La respuesta de Daniella Chávez

Frente a esto, la influencer no dudó en responder a través de su cuenta de Twitter, señalando que «O’Higgins esta en Venta, Pero Abumohor en un acto discriminatorio me cierra las puertas a poder comprarlo! Por ser mujer, Playboy y la forma que reuní el dinero! En venta para todos menos para mi!».

«Igual da pena como actúan los supuestos machos en este país, Abumohor me discrimina para comprar O’Higgins, lo pone en venta para todos, Pero menos a mi! Por la forma en que reuní el dinero! Son una vergüenza y que Rancagua sepa que no me quiere vender» continuó.

«Podría hacer mejores cosas!! Podría tener una plantilla de más de 3.5 millones de dólares al año y con refuerzos de calidad y buen DT, Pero soy mujer y Playboy no merezco tener un club dice Abumohor!».

Además, Daniella Chávez afirmó que «Llevo recaudado 8 millones de Dólares.. hoy veo en las Noticias que la dirigencia de O’Higgins no me quieren vender.. Porque los critiqué en redes sociales Jajaj si hacen mal la pega obvio que los voy a Criticar! Ricardo Abumohor dijo que el club estaba en venta!».