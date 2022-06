Naya Fácil revela que sale con tres hombres al mismo tiempo: «A mí me gusta el hue…»

En varias ocasiones te hemos contado que Naya Fácil es más que activa en Instagram, donde siempre está interactuando con sus miles de seguidores; contando anécdotas de su día a día, las que sacan carcajadas a su público fiel que está atento a sus publicaciones.

Y recientemente la chiquilla dejó la grande, luego de confesar que está con el manso dilema amoroso, pues luego de sufrir una pena amorosa por el quiebre con su ex pareja, se le ocurrió la idea de salir con ni más ni menos que tres personas a la vez.

Así es como lo reveló en sus historias, donde aseguró que: «Estoy saliendo con tres, ¿ya? Pero es que uno es para olvidar a uno, el otro para olvidar al otro y así».

Junto con esto, Naya Fácil relató que hay uno que la tiene más enganchada. «Y cáchense que igual de esos tres igual hay uno que me gusta más que todos, pero no sé, me da miedo involucrarme más allá» siguió mientras le pedía consejos a sus seguidores.

Naya Fácil y el poliamor

Además, la chiquilla aseguró que al parecer uno de los chiquillos está más al tanto del resto. «Los hombres igual son cuáticos. Por ejemplo, ninguno de los tres sabe que estoy con los tres. Bueno, uno creo que se sabe un poco, pero no tanto. ¿Por qué no se puede estar con todos? Los hombres llegan y me dicen: ‘yapo, si estás conmigo, es conmigo con nadie más’, y yo: ‘¿Y a este qué le pasa? Yo soy libre'».

«Igual me pongo en la posición de ellos, y siento que nada que ver que una esté con uno, o sea que ellos piensen que estoy con ellos, pero estoy con muchos más… Por respeto y todo eso», reflexionó. Aunque de todas formas confesó: «Es que a mí me gusta el hueve…».

De todas formas, Naya Fácil se tomó el tema con humor y le dedicó unas palabras a sus pinches: «A mis tres hombres le digo: normalicen el poliamor».

«Yo soy el poliamor en persona, en persona. Soy el poliamor en persona. ¡Qué viva el poliamor!» cerró la influencer.