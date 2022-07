Mónica Godoy saca aplausos con fotito del recuerdo

Más de 655 mil seguidores tiene Mónica Godoy en su cuenta de Instagram, donde está acostumbrada a deslumbrar a su público con postales de todo tipo, tanto de su vida personal, como su día a día y los próximos proyectos laborales.

Es en este contexto que recientemente la actriz nacional sacó aplausos entre sus fanáticos, luego de compartir una bella fotito del recuerdo en la que aparece posando con su cabello castaño, previo al radical cambio de look que estrenó hace un tiempo.

«Buen día querid@s! Vamos por ese Jueves 💪🏻 Me encantan los cambios de look, sobre todo si tienen que ver con la creación de un personaje. Chasquillas, largo, corto, castaño, cobrizo, rubio, etc.. Jugar jugar, que el mundo se va a acabar. A uds les gustan?», escribió Mónica Godoy para acompañar la postal.

Sin duda que en cosa de minutos la publicación consiguió más de cinco mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que se ve y asegurando que está mejor que nunca.

«Bella»; «siempre espectacular»; «luces radiante y contagias buena energia»; «estás cada día más linda»; «Muy hermosa»; «Maravillosa»; «Sonrisa picarona»; «Con esos ojos»; «Bella…como siempre»; «La más linda»; «Sin palabras querida»; «Esos ojos enamoran a cualquiera» y «Mi día cambia cuando veo lo hermosa que eres» es parte de lo que le dejaron a Mónica Godoy.

Mónica Godoy y su quiebre con Nicolás Saavedra

Hace un tiempo la actriz sorprendió a su público, luego de compartir un mensaje, dando a conocer que tras 22 años junto a Nicolás Saavedra, habían decidido poner fin a su relación.

«Al ver notas de prensa y saber lo que se ha comentado, hemos decidido aclarar y confirmar el rumor, entendiendo la curiosidad e interés de muchos» comenzó escribiendo Mónica Godoy.

Siguiendo por esta línea agregó: «Después de un largo proceso y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja. Tenemos una buena relación, nos queremos mucho».