Chiquilla que se unió a OnlyFans afirma que Dios le dio permiso

Desde que comenzó la pandemia, la popularidad de OnlyFans solo ha ido subiendo como la espuma. Pues el encierro llevó a muchos a suscribirse a la plataforma. Mientras que otros vieron la oportunidad de ganar más dinero, publicando videos y fotitos de contenido más cochinón.

Y entre tanta gente que se tiene perfiles con registros subidos de tono, hay una mujer que sin duda ha llamado la atención. Pues se trata de una señora cristiana de 46 años, quien aseguró que tiene el permiso de ni más ni menos que de Dios para continuar con su negocio.

Con permiso divino para subir fotos

Esta afortunada se trata de Nita Marie, quien se viralizó, luego de que mencionara al de arriba como uno de los motivos para crearse un perfil de OnlyFans. Pese a esto, no han faltado las críticas por el tipo de postales que sube.

Resulta que gente dentro de su misma religión la han cuestionado por mostrar su físico tan abiertamente. Pero la mujer simplemente respondió que fue Dios quien le dijo que se sumara a la popular plataforma.

«OnlyFans es una misión divina para motivar a mujeres y hombres a disfrutar de sus cuerpos y la sexualidad. Me han dicho que me dirige Satanás. Dios me ha dicho que es una herramienta para que dejemos de satanizar la sexualidad» aseguró sobre su profesión.

De acuerdo a lo mencionado por FMDOS, actualmente Nita Marie cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Mientras que gracias a su trabajo en OnlyFans, estaría ganando cerca de 1.8 millones de dólares al año.

¿Cómo crearse una cuenta de OnlyFans?

Si a usted también le bajó el llamado divino de unirse a la plataforma para adultos, les contamos que hay algunos requisitos mínimos para entrar.