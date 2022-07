Marcianeke deja la grande tras coqueto mensaje a Ignacia Michelson

El supuesto «affaire» de Ignacia Michelson y Marcianeke tiene a todos en vilo en el mundillo de la farándula. Es que en los últimos días, el parcito ha dado que hablar no solamente por el video viralizado donde ambos aparecen perreando, sino que también por mucho más.

La chica Playboy hace un par de días reaccionó a un seguidor, que quería perrear con ella, igual que lo hizo el artista urbano. «Choque de huesitos, dicen… Jaaaaaa! Me reí con esto», fue la única reacción de la también DJ.

Pero este mínimo escrito en sus historias de Instagram, dio material para que los internautas copuchentos se lanzaran a la piscina e hicieran preguntas sin filtro sobre la vida amorosa de Ignacia Michelson.

La ex Acapulco Shore respondió a qué si le gustaba el intérprete de «Dimelo Má» con un tajante «¿a quién no le gusta?». Pero la cosa no quedó ahí, ya que también dejó abiertas todas las posibilidades después de decir «nos estamos conociendo, nos llevamos super bien».

Marcianeke… ¿Un romántico?

Ignacia Michelson, tal como anunció hace unos días, aterrizó en Ibiza. Por supuesto que no perdió el tiempo y en uno de sus momentos de relajo, subió una sensual postal vistiendo un bikini de color rosa.

Esta publicación no solo destacó por tener más de 85 mil me gusta ni por los casi 500 comentarios, que se llenaron de piropos por la figura de la chica Playboy. Sino que también por un comentario que resaltó mucho más que otros, por quien lo escribió y gracias a su creatividad.

«Tanto tussi y tusinmi», escribió Marcianeke dejando la grande entre las reacciones de la publicación y con una inmediata respuesta de la ex chica reality en la red social. «Jajajaa no quería decirlo 😮», contestó Ignacia Michelson siguiéndole el juego al artista urbano.