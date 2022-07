La Rancherita responde sin filtro a comentarios sobre su cuerpo: «no hay cirugía ni silicona»

A pesar de llevar un tiempo alejada de la televisión, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, se mantiene más que activa en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 250 mil seguidores; con los que siempre está en contacto y comparte todo tipo de registros.

Usualmente, la cantante solo recibe el cariño de su público, a quienes le encanta estar al corriente de sus proyectos y llenarla de piropos por las fotitos que sube. Aunque de todas formas no pueden faltar los desubicados que se dan el tiempo de dejarle feos pesados.

Tal es como ocurrió hace unos días, cuando La Rancherita compartió un video en el que aparece conversando con un colega, mientras luce un ajustado pantalón rosado que resalta sus curvas, en especial su retaguardia.

Pese a que encantó a sus fanáticos, una usuaria no dudó en salir a críticarla e incluso la acusó de enchularse. «Te pusiste muchoooo» escribió la mujer. De inmediato la mayoría de sus seguidores no dudó en salir la defenderla, e incluso la propia ex chica Rojo le respondió «Y te duele parece».

La Rancherita salió a responder con todo

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que durante las últimas horas, La Rancherita subió una foto donde aparece de espalda, mostrando todas sus curvas. Posteo que acompañó con un claro mensaje a todos aquellos que se han dedicado a criticarla por su figura.

«Sorry si a algun@s les molesta. O les incomoda más de lo normal. Tengo algunas estrías y celulitis ,pero no hay cirugía ni silicona como dicen. Y si así fuera… cual seria el problema?!!» comenzó escribiendo Carolina para acompañar el registro.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó: «De verdad que risa lo que algun@s comentan, como si me conocieran». Aprovechando de compartir un avance de lo que será su próxima canción.