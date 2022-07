Vanessa Daroch confiesa que sabe cómo va a morir: «Lo vi claramente»

Hace años que Vanessa Daroch destaca como una de las médium más conocidas de nuestro país, gracias a sus diferentes predicciones con relación a los famosos, la actualidad de nuestro país, e incluso conocidos casos policiales.

Pero recientemente sorprendió con una revelación que la envuelve directamente a ella. Pues en conversación con el portal Tiempo X, la también tarotista confesó que tiene más que clara la forma en la que va a partir a mejor vida.

Resulta que Vanessa Daroch, relató que sabe que su muerte se producirá en un accidente de tránsito, de igual manera que una de sus mejores amigas. Es más, de acuerdo a ella, la revelación llegó tras el deceso de la mujer.

«Yo dije eso en un programa, yo sé que me voy a morir en un accidente, y a la semana falleció mi amiga en un accidente… Estaba conectado absolutamente» comenzó relatando la vidente; y agregó que «puede ser que me muera en un accidente y me vaya igual que ella».

Es por lo mismo que, desde ese momento, Vanessa Daroch asegura que al momento de conducir «soy súper responsable, no tengo partes, nada, gracias a Dios, pero uno nunca sabe cómo va a estar el de al lado».

Para cerrar, reveló al medio antes nombrado que la visualización le llegó justo mientras se quedaba dormida. «Es de esos sueños conscientes, cuando te estás quedando dormida, pero estás alerta de todo. Lo vi claramente».

Vanessa Daroch y la aparición de Michael Jackson

Hay que recordar que hace algunos días, Vanessa Daroch dejó la grande al participar en Podemos Hablar. Pues en medio de la conversación, dio a conocer que el icónico cantante Michael Jackson seguiría vivo.

«Ya que nombraste a Michael Jackson, siempre con estas grandes figuras del rock y el pop, surgen teorías; ha pasado con Elvis (Presley), con Juan Gabriel, que se dice que no están muertos y que viven en algún lado» comenzó señalando.

Tras esto, Jean Philippe Cretton le consultó si acaso creía que el cantante estaba con vida, a lo que Vanessa respondió: «Si, de todas maneras» y agregó que «Está vivo, absolutamente. Y va aparecer pronto y voy a parecer loca, y van a decir: ‘no, si mostraron el cuerpo’; investiguen».