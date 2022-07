«¿Estás con Marcianeke por la plata?»: Ignacia Michelson responde sin filtro a cahuín

En el último tiempo, Marcianeke e Ignacia Michelson han estado en el centro de la noticia por la cantidad de tiempo que pasan juntos, con muchos asegurando que habría algo más que una simple amistad entre los chiquillos. Por lo mismo que la influencer recibió una desubicada pregunta en su cuenta de Instagram.

«Es verdad que estás con Marcianeke por la plata?», fue la consulta que se mandó un usuario. Frente a esto, la conejita Playboy no dudó en lanzarse con todo y responder fuerte y claro a todos los rumores de algún tipo de interés.

«Jajajajaa wey, yo también gano. No estoy con gente por plata para eso me busco a un sugar, ¡si la de la plata tengo que ser yo!», señaló sin filtro Ignacia Michelson. Junto con esto, acompañó su respuesta con la imagen de un animé que lee: «so lost in this stupid world… (tan perdida en este estúpido mundo)».

Ignacia Michelson y Marcianeke siguen dejando la grande

Hace solo unos días, Ignacia Michelson viajó a Ibiza, por lo que no ha podido compartir con Marcianeke. Pese a esto, el parcito ha protagonizado unos cuantos momentos en redes sociales que sin duda son dignos de mencionar.

Todo comenzó, luego de que la también DJ subió un a osada luciendo un bikini de color rosa, donde la voz de «Qué Pasa?», se las dio de romántico y escribió un coqueto juego de palabras. «Tanto tussi y tusinmi», dijo a lo que Ignacia Michelson respondió «Jajajaa no queria decirlo 😮».

Pero los jugueteos no paran ahí, ya que la chica Playboy compartió en una foto en una discoteca de Ibiza, donde el artista urbano reaccionó solo con un emoji con ojos de corazón. Por su parte, ella respondió «❤️😍 loco y amanecido?», generando decenas de reacciones en la publicación en su perfil.

Sin embargo, la cosa no quedó solamente en los posteos, ya que Ignacia Michelson compartió recientemente sus historias un breve video de ella jugando con Marcianeke. «Te extraño compañero de locuras», indicó la ex chica reality en un registro donde realiza una «pirueta» con la ayuda del cantante urbano, mientras sonaba la reciente guaracha del artista nacional, «Nalgona».