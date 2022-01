Tía Yoli le recomienda hacer un sahumerio en La Moneda a Gabriel Boric: «Hay mucha mala energía» Luego de sus predicciones para este 2022, Yolanda Sultana decidió enviarle un particular mensaje al Presidente electo de cara al 11 de marzo.

Solo unos días atrás te contamos que Yolanda Sultana hizo una nueva transmisión en vivo en la que se mandó las predicciones de lo que se viene en Chile y el resto del mundo. Pero ahora se lanzó con un directo mensaje a Gabriel Boric.

Resulta que la Tía Yoli le hizo una peculiar sugerencia al Presidente electo, ya que según considera La Moneda debe ser sometida a un sahumerio. Esto con el fin de eliminar las cargas energéticas negativas que puede tener el lugar producto a lo que ha pasado en el último Gobierno.

A través de su cuenta de Instagram, la tarotista le escribió a Gabriel Boric con la idea de alertarlo. «¡Ojo, la moneda esta cargada! Es bueno que antes que entre el futuro presidente @gabrielboric a la moneda se haga un buen sahumerio en la casa de gobierno».

«Hay mucha mala energía acumulada en ese lugar. Es necesario empezar con el pie derecho antes del 11 de marzo. Yolanda Sultana» agregó en su mensdaje para el próximo Presidente.

Las predicciones para el Gobierno de Boric

«El joven Boric va a hacer grandes arreglos para Punta Arenas y muchos lugares. Yo veo un cambio”, sostuvo la Tía Yoli.

Por otra parte, Yolanda Sultana aprovechó la ocasión para darle sus felicitaciones el Presidente electo “porque va a hacer transformaciones. El señor Boric, Presidente de la República, no mira con odio a la derecha. Él quiere, como una gallina, abrazar a todos sus pollos y trabajar lealmente juntos”.

Además, habló sobre lo que podría pasar con la Convención Constitucional: “En la nueva Constitución veo problemas, pero al final habrá un arreglo positivo dentro de nuestra vida”.

Yolanda Sultana y el Covid-19

Pero no solo se quedó con predicciones sobre el Gobierno, ya que la Tía Yoli también habló de la situación del Covid-19 en nuestro país. «Vamos a ir a la playa, vamos a viajar, lo vamos a pasar excelente, pero en marzo cuídense mucho”.

Así, Yolanda Sultana manifestó que “desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso. Me duele, porque tanta gente va a morir ahora”. Y agregó que “¿por qué lo digo así? Porque la gente no es obediente. El Covid subió sus cifras y desgraciadamente vamos a perder mucha gente”.