¡Se armó! Ex amiga de Gissella Gallardo la habría denunciado ante la PDI

Al parecer, Gissella Gallardo nuevamente está en el centro de una fuerte polémica, esto luego de que Cecilia Gutiérrez revelara durante su transmisión en vivo por Instagram, que una ex amiga la habría denunciado ni más ni menos que a la PDI.

De acuerdo a lo contado por la periodista de farándula, se trata de Roberta Melo, quien hasta hace un tiempo fue una de sus mejores amigas. «La Roberta acusó y puso una denuncia contra Gissella Gallardo en la PDI, en la Brigada de Cibercrimen. Lo que ella acusa es que le hackearon su correo». Eso si, no pudo entregar mucha información, ya que es una investigación en progreso.

Por su parte, Melo no se quedó ahí, pues mientras Gutiérrez emitía el live, ella se dedicó a compartir una serie de historias en la red social, donde contó la firme de lo que había ocurrido; asegurando que el hackeo fue para averiguar de la supuesta infidelidad de Pinilla.

¿Qué dijo la ex amiga de Gissella Gallardo?

«Soy una mujer valiente y no tengo miedo a enfrentar lo que se me ponga en frente, sin cuentas falsas y sin mandar recados» comenzó señalando la brasileña junto a un extenso texto, donde incluso menciona al exmarido de la chiquilla.

«¿Mauricio Pinilla tiene crisis de pánico? Será porque Gissella me vino a pedir disculpas y pedir que por favor no la denunciara porque en el canal le habrían dicho a Mauricio que un escándalo más y no le renovarían su contrato» indicó.

Junto con agregar que: «Mauricio me escribió tratando de impedir la denuncia, como no logró convencerme, Gissella fue a verme y yo toda tonta le creí».

Para cerrar, la brasileña aseguró que habrían sido Gissella Gallardo y su hermana Fabiola las que en realidad filtraron los detalles de su separación. Y señaló que «no voy a transformarme en un monstruo para hacer justicia. Quiero justicia, no venganza».