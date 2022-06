¿Palo? Gissella Gallardo comparte particular mensaje: «Las mentiras siempre salen a la luz»

Semanas atrás, Mauricio Pinilla anunció a través de redes sociales su separación con Gissella Gallardo, la cual venía especulándose hace semanas en diversos medios de farándula y que incluso la chiquilla había negado con un potente mensaje.

Desde ese momento que la influencer se ha dedicado a compartir con sus seguidores en Instagram, además de hacer el típico preguntas y respuestas; donde ha contado algunos detalles de su quiebre y hasta aconsejado sobre el tema en cuestión.

Por lo mismo que su público está más que atento a lo que comparte, en caso de que sea alguna indirecta a su ex pareja. Es de esta forma que recientemente Gissella Gallardo sorprendió al compartir unas historias que muchos pensaron era un palo directo.

Resulta que aprovechando el resultado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la chiquilla publicó una foto de la noticia, acompañada de una reflexión que levantó las antenitas de muchos.

«Las mentiras y la difamación siempre salen a la luz y triunfa la verdad» escribió Gissella Gallardo con relación al polémico juicio entre los conocidos actores hollywoodenses.

El mensaje de Gissella Gallardo

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la influencer posteriormente compartió otro mensaje que al parecer está haciendo relación al momento por el que está atravesando actualmente luego de su separación.

«Y de pronto te das cuenta… ya no quieres desperdiciar ni un segundo de tu vida. Que no quieres habitar ningún lugar que te robe tu energía y que no quieres estar con nadie por ‘compromiso'» parte el texto que compartió Gissella Gallardo en sus historias de Instagram.

Siguiendo por esta línea, cerró indicando que «Te das cuenta que eres la única responsable de tu destino y que aunque no puedas cambiar el pasado, si puedes tomar sus aprendizajes y reescribir a parte de hoy un nuevo camino».