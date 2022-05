Sabrina Sosa y la publicación de Claudio Valdivia que la apuntaría: «Hay mucho tema legal»

Como te contamos anteriormente, Sabrina Sosa ha estado en el medio de la noticia durante los últimos días, debido al viaje que la chiquilla hizo hasta Milán, Italia; y que muchos especularon se trataba de una visita a Alexis Sánchez, con quien tuvo un fugaz romance hace 10 años.

La encarga de dar a conocer el cahuín fue no otra que Cecilia Gutiérrez, quien en su programa por Instagram habló de las historias que compartió la modelo, las cuales eran en la localidad italiana y que al parecer se había mandado el viaje medio escondida.

Frente a la ola de rumores que nacieron tras lo dicho por la panelista de farándula, la propia Sabrina Sosa salió a contar los verdaderos motivos de su viaje. «Acá estoy, de vacaciones, sola, en mi lugar favorito…sugeridas por mi neurólogo por las crisis tan seguido que me han dado -neuralgia del trigémino-. No es más que eso» escribió junto a un video del mar.

Pero cuando parecía que la cosa se quedaba ahí, Claudio Valdivia salió al baile con un particular mensaje. Resulta que su ex pareja no estaría tan contento con el viaje de la che y a través de la red social de la camarita compartió una reflexión que al parecer es un palo dedicado a ella.

«Primero segundo tercero cuarto y quinto! Nada ni mucho menos NADIE antes que tú. Para ser padres lo más importante es ESTAR. Un@ da la vida, pero el que te enseña es Papá. Con afecto, con respeto, con la verdad, con el ejemplo y con límites!», escribió para acompañar una postal donde aparece con el retoño de ambos.

¿Qué dijo Sabrina Sosa?

Obviamente, que este tema lo debatieron el lunes en Zona de Estrellas, donde Hugo Valencia de inmediato se contactó con Sabrina Sosa, no solo para conocer su versión sobre el rumor de romance con Alexis Sánchez, sino que también para preguntarle por el hermano de Jorge Valdivia.

«Impresiones sobre lo que dijo Cecilia no tengo. Me molestan otras cosas que trae este revuelo, pero sobre el tema nada que decir» comenzó señalando sobre su supuesto encuentro con el Niño Maravilla.

Mientras que en relación a su ex, Sabrina Sosa afirmó que «Son varias cosas. Sin duda, esa es una de ellas. Yo siempre escojo aguantar y no responder, menos en las redes para no caer en este juego»; y agregó «Hay mucho tema legal por detrás. Espero algún día cuando esté finalizado, se sabrá».