Pailita y lo difícil que ha sido vivir alejado de su mamá: «Soy el conchito»

En el último tiempo Pailita se ha convertido en uno de los artistas urbanos más populares en nuestro país. El chiquillo, que ha llegado al top de las listas con colaboraciones como Dímelo Ma’ y Ultra Solo, solo está comenzando con su carrera.

Pero el éxito del joven también le ha traído una serie de sacrificios, siendo el más importante de todos alejarse de su familia. Pues actualmente está viviendo en la capital, mientras que sus seres queridos lo hacen en la región de Magallanes. Siendo su mamá quien más le hace falta.

Tanto la extraña que incluso lleva un colgante con una foto donde aparece junto a ella. «Yo no soy mucho de ocupar cadenas y esas cosas. Lo justo y preciso nada más, pero llevo el colgante de mi mamita porque me siento seguro con ella acá» señaló Pailita.

Junto con esto, agregó que al ser el menor de cinco hermanos, «soy el conchito, el regalón». Además de afirmar que por eso «La extraño mucho, siempre. La tengo lejos a mi mamita, yo viví toda mi vida con ella, es mi todo. Ha sido demasiado difícil este proceso de estar lejos de ella, porque uno quiere tenerla siempre y más en este momento».

Pailita y la historia de su hermano

Por otro lado, el joven de 23 años no podía evitar recordar la relación con su hermano Sebastián, quien desde 2019 cumple una condena de 18 años por robo con homicidio. Situación que lo marcó profundamente y que hace que entregue un potente mensaje contra las drogas y las armas.

«Me tocó esa situación, lamentablemente, pero ahí estamos, es un proceso difícil, me ha dejado varias enseñanzas y si lo puedo transmitir a otras personas, lo voy a hacer, porque pasé por eso y no me cuesta nada dar el ejemplo» comentó Pailita en conversación con La Tercera.

Además, el oriundo de Punta Arenas reveló que su historia y música, ha ayudado a muchos a salir adelante. «Conmigo mismo estoy orgulloso porque sé que le he cambiado el pensamiento a mucha gente; se me acercan cabros que me dicen ‘hermano, gracias a ti ahora valoro a mi mamita’, ‘gracias a ti dejé de consumir droga’».

«También se me acercan los papás, y me dicen ‘eres el único artista que dejo escuchar a mi niñito’, eso me deja el corazón lleno y por eso lo sigo haciendo, más allá que a las canciones les vayan bien, o que estés ganando plata» cerró.