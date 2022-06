Naya Fácil y su adicción a las drogas: «No sé en qué momento caí en eso»

En abril pasado, Naya Fácil dio a conocer que estaba pasando por una compleja adicción al tussi. La influencer contó a través de sus historias de Instagram cuando comenzó a consumir y que estaba haciendo todo lo posible para dejarla de lado.

Tras esta revelación, la chiquilla confesó que en el último tiempo ha evitado cualquier tipo de situación que la pueda tentar a volver a probar la complicada droga. Incluso compartió un mensaje pidiéndole a sus seguidores que dejaran de ofrecerle en los carretes.

Es en este contexto que la noche del miércoles, Naya Fácil dio una entrevista a Meganoticias en un reportaje sobre el tussi, revelando que actualmente la «cocaína rosada» está muy normalizada, especialmente en fiestas.

«El tussi está muy normalizado, demasiado… o sea en las canciones. Hoy en día hay tussi en todas partes, yo he ido a muchos carretes… carretes donde hay tussi» comenzó relatando la polémica influencer.

Naya Fácil se confiesa sobre su adicción

Posteriormente, Naya Fácil habló desde su propia experiencia con el consumo de la droga. «Igual me da pena, porque no sé en qué momento yo caí en eso. Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas… no sé en qué momento yo me vi así».

Siguiendo por esta línea, la joven reveló cómo partió con la adicción. «Lo que pasa es que yo bebía mucho antes, me borraba… yo no sabía cómo llegaba a mi casa, se me perdían mis cosas a veces. Entonces yo cuando probé el tussy, me bajó el grado de alcohol, entonces ahí por eso lo comencé a consumir un poco más».

«Solamente porque me sentía bien. Igual yo había subido mucho de peso en la pandemia, no estaba conforme, no me quedaba bien ninguna ropa… entonces al consumir esto yo me sentía tan bien, que hasta me sentía bien físicamente, me hacía mirar la vida muy positiva» cerró Naya Fácil.