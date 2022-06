Helhue Sukni confirma querella contra CHV: «La gente puede decir cualquier cosa»

Durante los últimos minutos de Contigo en la Mañana la jornada de este jueves, Helhue Sukni apareció en pantalla para hacer su derecho a réplica; tras la dura acusación que se hizo en su contra unos días atrás en el espacio de CHV.

Resulta que un sujeto de nombre Marcelo, afirmó en el matinal que «Un día antes del juicio, llegaron a la casa los familiares de los detenidos. No la amenazaron, pero le ofrecieron dinero, que no declarara en el juicio, todo esto fue la noche antes».

A raíz de esta situación, la propia Helhue Sukni anunció una querella no solo en contra del canal, sino que también hacia Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes se encontraban presentes al momento de la denuncia del sujeto.

El descargo de Helhue Sukni

De esta forma que cerca de las 13:00 horas de hoy, en el matinal de CHV, le dieron la oportunidad de defenderse frente a las acusaciones que la dejaron en el centro de la polémica durante varios días.

«Hoy va a hablar la Helhue abogada. No va a hablar la chistosa la que tiene amigos. Voy a hablar como profesional», comenzó señalando la abogada.

«Es impresentable que ustedes no pregunten cuando una persona se aparezca en la televisión y me acuse de coimear para terminar un juicio. Es por eso que he estado comunicándome con sus encargados de prensa», añadió la abogada.

Fue entonces que Helhue afirmó que no está confirmado que la causa penal acusada por el testigo fue una que ella representó. Y que por lo mismo está trabajando en acciones legales en contra de la casa televisiva.

«La gente puede decir cualquier cosa; que tengo cuerpos enterrados, o 10 kilos de cocaína, o 10 kilos de marihuana. Pero eso se tiene que confirmar, y todo según la ley de prensa. Ahora, realizaré una querella en contra de ustedes», agregó furiosa Helhue Sukni.

Finalmente, el contacto terminó de forma bastante abrupta; con JC Rodríguez afirmando que la abogada tiene todo el derecho a presentar acciones legales. Solo queda esperar para ver cómo se resuelve esta situación.