Mauricio Isla y su reacción a supuesto affaire entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

Al parecer ocurrió un cahuín de aquellos en el mundo del deporte y que tenía como protagonistas ni más ni menos que a Mauricio Isla y Mauricio Pinilla; quienes habrían vivido un tenso momento tras revelarse un supuesto affaire con Gala Caldirola.

De acuerdo a lo contado por Sergio Rojas en su programa online, el Huaso se habría enterado de un posible romance que habría existido entre su exesposa con Pinigol.

«Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí… porque entiendo que son amigos… eso le habría dolido a Mauricio Isla» lanzó el panelista de Me Late Prime.

Siguiendo por esta línea, Rojas afirmó que «el problema es que Gala sí se habría enganchado con Mauricio (Pinilla), y para Mauricio habría sido solamente un pasatiempo, una diversión. Nada serio».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que en ‘Que te lo digo’ revelaron que actualmente Mauricio Pinilla ya habría dejado atrás el touch and go con Caldirola; y estaría saliendo con otra chiquilla.

«Con ella se irían escondidos a Miami. Ese sería el lugar donde ellos se escapan para vivir este romance de manera fugaz y eso a Gala le habría molestado mucho en su momento» afirmó Sergio Rojas.

¿Quién contó el cahuín de los Mauricios y Gala Caldirola?

Y la gran pregunta es ¿quién se fue de tarro con el cahuín que tiene patas arriba al futbol nacional? Pues la respuesta sería muy fácil y estaría muy cercano a ellos.

Resulta que Camilo Huerta habría sido el primero en enterarse de todo y contarle de inmediato a su polola Marité Matus; quien es la exesposa de Arturo Vidal y amiga íntima de Gissella Gallardo, ex de Pinilla.

«Marité le habría contado a Arturo y le habría contado a Gisella… Arturo le habría contado al ‘Huaso’ Isla y entre esos dos habrían desparramado el rumor al interior de la selección dejando como chaleco de mono a Pinilla, que era la segunda vez que se involucraba con la mujer de un compañero de deportes» cerró.