Daniela Aránguiz se llena de piropos con picarona postal

Casi 800 mil seguidores tiene Daniela Aránguiz en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, su familia; e incluso algunas coquetas fotitos que si o si la llenan de piropos y aplausos.

Tal es como ocurrió recientemente, luego de que la ex chica Mekano compartiera una coqueta postal que dejó con la boca abierta a su público, en la que se luce con un ajustado vestido negro posando sugerentemente arriba de una mesa.

«¿La mesa sólo se usa para comer?», escribió Daniela Aránguiz para acompañar el registro que en cosa de horas le trajo más de 6 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores.

Algunos de los mensajes que le llegaron decían: «No solo para comer»; «Siempre para comer, pero no solo comida»; «tan linda dani»; «Pa que el mago te coma»; «Maravillosa»; «Siempre para comer ricooo!»; «Esta la mesa servida» y «Te pasaste para estar regia».

Pero no solo piropos le llegaron a Daniela Aránguiz, ya que parte del público se fijó en un particular detalle. «¿Fui solo yo? Pensé que sus costillas eran sus pechugas» a lo que muchos respondieron: «No fuiste solo tú, yo también lo pensé. La postura no le favorece»; «es verdad» y «pensé igual».

Daniela Aránguiz se confiesa sobre su matrimonio

En su participación en ‘Podemos Hablar’, Daniela se refirió a las constantes críticas que recibe por su relación con el futbolista, asegurando que solo sigue con él por el dinero. Frente a lo que aseguró que ya no le da importancia, pues lo lleva escuchando hace mucho.

«Yo me casé a los 20 años con bienes conyugales, si me hubiera separado quizás hubiera tenido mucho más que estando con Jorge», comenzó señalando, además de agregar entre risas que «yo podría haber sido joven, rica y millonaria… y soltera».

Aunque su revelación más sorprendente llegó cuando afirmó que «todos los años nos queremos separar, después como que no, que lo amo, que lo odio, pero es normal» y que el mayor tiempo que se han encontrado separados es seis meses.