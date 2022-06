Marcianeke sorprende con el lanzamiento de su nuevo tema «calle y pistola»

Marcianeke la sigue rompiendo, así lo demuestra con “Calle y Pistola”, nuevo sencillo que se suma a los exitosos “Ponte pa mi” y “Me quieren y me odian”, presentados hace sólo unas semanas. En este reggaetón old school y con su estilo deslenguado, el cantante urbano da cuenta de una noche llena de aventuras, que ya está disponible en las plataformas digitales y YouTube.

En“Calle y Pistola”, el oriundo de Talca, continúa dando un mensaje directo a sus haters, al tiempo que relata jornadas llenas de seducción, sin tener que “alumbrar calle y pistola”. Este sencillo, fue producido por Tom Fomt, Donner y Moustache; bajo el sello internacional Rimas Entertainment (Bad Bunny) y El Valle de los Reyes de Chile.

Durante las últimas semanas, Marcianeke ha estado bombardeando a sus seguidores de nueva música y videos llenos de la energía, con el flow único que ha caracterizado a uno de los líderes del exitoso movimiento urbano nacional. A “Ponte pa mí”, lanzado a mediados de mayo, luego se sumó “Me quieren y me odian”, estrenado a fines del mismo mes, para continuar con su actual propuesta “Calle y Pistola”.

Con sólo 20 años, el chiquillo ha elevado la música chilena a niveles insospechados, tanto dentro como fuera del país. En Spotify continúa siendo uno de los 10 artistas, nacionales e internacionales, más escuchados en Chile; destacando también por sus 4 millones 300 mil oyentes mensuales orgánicos en dicha plataforma y las millones de reproducciones de sus videoclips “Dímelo Ma”, “Qué pasa?”, “Tussi Code Mari”, “Los Malvekes”, “Ponle” y “Colores”, entre muchos otros.

Marcianeke responde a sus críticos

Hace unas semanas, Marcianeke sorprendió a sus seguidores, al hacer una transmisión en vivo, en la que salió a desahogarse por la ola de críticas y malos comentarios que ha recibido en el último tiempo por el contenido de sus canciones.

«Hay artistas que cantan lo que viven, porque cuando no cantaban no les interesaba estar vivos, como yo. Yo soy el más alegre de aquí y no me gusta andar pegándome el show» afirmó el joven, visiblemente afectado.

Junto con agregar: «No soy menos persona por andar derramando lágrimas y expresar lo que pienso. Los quiero muchísimo. Ustedes son los que me mantienen vivo».