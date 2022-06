Adriana Barrientos asegura que Sergio Lagos le hizo la cruz: «No sé por qué»

Sin duda, una de las chiquillas más queridas de la farándula chilena es Adriana Barrientos. Y recientemente, la influencer y modelo, hizo una aparición en el programa Zona Latina, Zona de Estrellas. Todo en un capítulo bastante especial; donde realizaron un balance de la TV Chilena, para conmemorar el paso de la mitad del año.

Fue en ese contexto que los panelistas se dieron el tiempo para analizar el primer semestre de todos los rostros más reconocidos de la pantalla chilena.

Y fue en ese contexto que salió al aire el nombre de Sergio Lagos; quien no hace mucho volvió a ganar el amor del público, tras volver con programas como «Aquí se baila» y «Starstruck». Sin embargo, el animador y cantante, fue arremetido por Barrientos.

La Leona contra Sergio Lagos

Barrientos comenzó comentando que: «desde el 2004 me viene vetando. No es chacota, estoy súper sentida con Sergio Lagos«. Las palabras descolocaron a sus compañeros de panel, quienes le pidieron que explicará por qué estaba hablando en contra de Lagos.

Fue así que «La Leona» reveló que luego de ser elegida miss Chile para Miss Asia Pacífico; fue convocada a un casting para aparecer en La Granja Vip. Y la única persona del equipo que tuvo problemas con la influencer, fue Lagos; quien aseguró «no quiero que Adriana Barrientos esté con nosotros».

Barrientos aseguró, por otra parte, que ella nunca le hizo nada a Sergio Lagos como para provocar dicha actitud. «No sé porque veinte años después me sigue rebotando porque cada vez que hay un programa donde Sergio Lagos esté de animador yo no puedo poner una pata en ese set de televisión. No sé que le pasa a Sergio», apuntó, según reportó La Cuarta.

Finalmente, la chiquilla agregó: «Espero algún día tener una respuesta, a Nicole la quiero, la amo, me encanta. Con ella es otro cuento, pero él a mí me hizo la cruz y no tengo idea por qué«.