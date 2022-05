Rodrigo Herrera rompe el silencio tras acusación de su ex esposa: «Yo voy a defender la verdad»

A fines de la semana pasada, Rodrigo Herrera estuvo en el centro de la noticia, esto luego de que su exesposa, Denisse Flores, lanzara incendiarios comentarios sobre el término de su matrimonio.

Resulta que la mujer, que actualmente está participando en el programa español ’50 First Dates’, dio a conocer que el motivo del fin de su matrimonio, se debe a una infidelidad por parte del periodista; pues ella lo habría descubierto en la cama con otro hombre.

Es en este contexto que Rodrigo Herrera confirmó acciones legales en contra de su ex. Además, la tarde de este lunes, conversó con Priscilla Vargas en Aquí Somos Todos, donde se refirió a su quiebre, además del difícil momento que ha pasado tras las declaraciones.

«Es bien complejo todo esto. Por lo general y la gente que está en comunicaciones tienen a tener un cuero más duro. Yo siempre pienso en buscar la solución y acotar los daños. Y en eso he estado estos días» comenzó señalando el comentarista deportivo.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Mi mamá cada vez que me llama, me llama llorando. Un amigo me escribe para ver que está pasando en redes. Fue demasiado brutal. Traté de pensar que esto no iba a desarrollarse demasiado y después fue una verdadera bomba atómica».

El quiebre de Rodrigo Herrera

Por otro lado, Rodrigo Herrera comentó algunos de los momentos más complicados que vivió durante su relación con Denisse Flores; en específico una instancia en la que esta lo acusó de «mantener oculta» mientras estaban juntos.

«Hablaré de los hechos de las personas. Cuando nos separamos de hecho, en octubre de 2018, el primer intento de desprestigio mediático era que yo la había abandonado, que la tenía escondida. Y todas las personas que tenían que conocerla, la conocían» indicó.

Además, no dudó en desmentir la versión de su ex sobre una posible relación homosexual. «Después de cuatro años, yo busqué esa separación cuando. Podría haber apelado a un divorcio unilateral doloso, y no, fue de mutuo acuerdo. Obvio que esto a mí me sorprende. Además que es tan fácil hablar del extranjero de un hecho que no existió».

Para cerrar, Rodrigo Herrera mencionó la querella en contra de la mujer, afirmando que «no puedo dejar que avance la infamia y la mentira. Hay que ponerle un freno. Yo voy a defender la verdad».