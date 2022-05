Las disculpas de Pollo Castillo tras controvertido video

Sin duda que Pollo Castillo es uno de los influencers más populares del último tiempo en nuestro país; el chiquillo cuenta con más de 2 millones de seguidores, los que siempre están atentos a todos los divertidos registros que sube.

Pero recientemente el comediante se vio en una situación bastante complicada, luego de que uno de sus videos fuera tildado de machista y misógino. Resulta que en este podemos ver como atropella a una mujer que hace twerking para evitar que él y sus amigos se lleven un reto por parte de sus parejas.

Al poco tiempo de compartir la publicación, Pollo Castillo decidió borrarla, además de compartir una historia en la que pide disculpas por la situación. «Este video generó mucha polémica luego que páginas lo tildaran de misógino y femicida. Claramente jamás fue el sentido del video, ustedes conocen de años mi tipo de contenido y forma de pensar».

Siguiendo por esta línea, el ex participante de MasterChef Celebrity agregó: «Aún así puede que esté pasando por alto cosas que no me doy cuenta, especialmente en tiempos donde día a día seguimos aprendiendo».

Para cerrar, Pollo Castillo señaló que «mi finalidad con hacer contenido siempre ha sido divertir y no polemizar. Si algo se viraliza, que siempre sea por lo primero».

Las reacciones al video de Pollo Castillo

Obviamente que las reacciones al registro del influencer no se hicieron esperar, pues desde la cuenta de Instagram @ladoctorafeminista señalaron que «Esto NO ES HUMOR, es machismo y estupidez. Tolerancia cero contra la violencia hacia la mujer».

A continuación te dejamos algunas de las críticas a su publicación:

– El Pollo Castillo es un fome culiao.

– Si, la cagó subiendo ese video.

– Cuál video? — Sebastián T. (@decuartachilena) May 2, 2022

Funaron al pollo castillo. Hermoso lunes — Tomas Azócar (@Tomah_h2) May 2, 2022