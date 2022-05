Esta es la sorpresa que preparan para el estreno de Starstruck

La noche de este lunes es el gran estreno del nuevo estelar de Canal 13 Starstruck; espacio de talentos que llega tras el éxito de Aquí se Baila y que al parecer se viene con una gran sorpresa para sus primeros minutos al aire.

Resulta que la obertura del programa se viene con todo, pues Sergio Lagos junto al jurado se mandarán una performance de ‘(I’ve had) The time of my life’, tema central de la película Dirty Dancing; la cual cantarán y bailarán para dar el vamos a la nueva apuesta nocturna.

Frente a esto, Sergio Lagos señaló que «Una de las cosas que más me gusta de este programa es que ponemos a la música en primer lugar. Y qué bello es trabajar en torno a ésta y ser parte de instancias que pueden tocar los corazones de las personas y que les pueden provocar grandes emociones, desde alegría hasta nostalgia».

Mientras que Tonka Tomicic afirma que en el musical de Starstruck «mi actuación es breve y un pequeño aporte. Seguí los consejos de mis colegas jurados y me lancé. Fui al estudio de grabación y con la ayuda de los profesionales todo salió mucho mejor. Además que es un juego y es un momento donde nosotros le damos el pie a los súper artistas, que son los teams que van a competir en el programa».

Por su parte, Álvaro Escobar indica que «el musical refleja un trabajo mancomunado, maravilloso y de sintonía fina en post de un objetivo, que es poner a la música como protagonista y que es lo que este programa le ofrecerá a la gente».

¿De qué se trata Starstruck?

Starstruck gira en torno a equipos de tres personas que no se conocen, pero que se unirán para tributar, por medio de musicales, a un gran artista del mundo de la música en diferentes etapas de la vida de este.

De esta manera es como 16 teams llevarán al escenario de este espacio de talentos las grandes canciones de nombres de la talla de Raphael, Tina Turner, Chayanne, Shakira, Elvis Presley, Olivia Newton-John, Juan Gabriel e Isabel Pantoja, entre otros.

Finalmente el gran ganador de Starstruck se llevará 10 millones de pesos y el segundo lugar se quedará con 5 millones de pesos.