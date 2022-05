«No se lo merece»: El sentido mensaje que envió Paz Bascuñán tras denuncia de Nicolás López

Hasta el día de hoy siguen saliendo coletazos que dejó el juicio en contra de Nicolás López; en el cual fue encontrado culpable de 2 cargos de abuso sexual. Y un reciente reportaje de La Tercera, reveló que después de que surgieran las acusaciones en contra del cineasta; hubo un gran quiebre en el elenco de Soltera Otra Vez.

Todo habría ocurrido cuando Josefina «Pin» Montané, y Lucy Cominetti, denunciaran las actitudes del director a través de un reportaje de la Revista Sábado. Y ahora, salieron testimonios que afirman que la amistad entre el elenco de actores no volvió a ser la misma luego de que saliera la investigación de Rodrigo Fluxa.

Los nuevos detalles del caso López

Una de las actrices que defendió a Nicolás López, Paz Bascuñán, se salió del grupo de WhatsApp que compartía con el equipo de Soltera Otra Vez, dejando un polémico mensaje:

“En mi vida he intentado que mi discurso privado sea lo más parecido a mi discurso público. Veo en la coherencia un valor. Me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (Asensio) como alguien que hacía de tapadera. Ambas sabemos que no se lo merece. No le mando un directo porque la inocencia la perdí y no quisiera que nadie me saque de contexto. No quiero formar grupo con alguien que me ha dañado de esta manera”, señaló la Bascuñán, según reportó La Tercera.

Recordemos que Miguel Asensio es el esposo de la ahora cuestionada actriz y socio de López. Por otra parte, Cominetti fue parte del elenco de Que pena tu vida, donde fue acosada por el director.

Otra de las actrices de la serie que salió a comentar el incómodo ambiente luego de que se hicieran públicas las denuncias fue Antonella Orsini. Esta aseguró: “Claramente ha habido un silencio de las actrices y actores que han trabajado con ciertos directores. Y también está el caso de algunas actrices que defendieron. Y todo el entorno silencioso. Eso ha sido bastante doloroso”.