Maura Rivera cuenta el doloroso momento que vive su familia

Con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, Maura Rivera siempre está compartiendo registros de su día a día, familia y próximos proyectos. Por lo mismo que en el último tiempo los tenía más que preocupados, luego de revelar que estaban pasando por un complicado momento.

Resulta que recientemente la ex chica Rojo confesó que su cachupín Igor estaba muy enfermito. «Está generando muchos cálculos renales que han sido operados en tres oportunidades, además se le formó una hernia en su estómago por no cicatrizar bien».

Y en las últimas horas, pese a las decenas de mensajes de cariño y buenas vibras que recibió la mascota de la familia, además de los esfuerzos por parte de los veterinarios; lamentablemente el cachupín falleció,

A través de la red social, Maura Rivera se encargó de contar a sus seguidores lo ocurrido, junto con un bello video donde se pueden ver una serie de fotitos del perro, en los que se pueden ver los lindos momentos que vivieron todos juntos.

El mensaje de Maura Rivera

«Igor ya está descansando. Ayer llevamos a los niños a que se despidieran de Igor y en la noche nos tocó el momento más difícil a nosotros dos: verlo partir» comenzó escribiendo la bailarina.

«Es triste es angustiante, mis perros son mi familia no saben la pena que tenemos 💔 Igor fue un ser tan especial lo acompañamos hasta su último respiro lo abrazamos lo besamos le hablamos y le agradecimos, dio la pelea hasta más no poder y nosotros hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance… pero no se pudo más» continuó Maura Rivera.

Junto con esto, la esposa de Mark González afirmó que «me quedó tranquila porque fue un perro extremadamente feliz en la tierra y se fue lleno de amor».

«Don Igor era extremadamente paciente obediente y tranquilo. Flojo y dormilón le gustaba mucho tomar sol, amaba ir a viña y ladrarle a las gaviotas, o sentarse a contemplar la hermosa vista del mar, odiaba salir a caminar correr o hacer cualquier deporte 🫢 en la casa era feliz» cerró Maura Rivera para despedir al cachupín de 8 añitos.