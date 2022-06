Gissella Gallardo se luce en bikini con particular reflexión

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Gissella Gallardo, especialmente luego de que, tras meses de especulación; el propio Mauricio Pinilla saliera a través de sus redes sociales a confirmar el fin de su relación.

«Ante los rumores que circulan en los medios quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros caminos» comenzó escribiendo el exfutbolista, además de afirmar que no existían terceras personas involucradas.

Para cerrar, Mauricio Pinilla le solicitó algo muy especial al público: «Sólo pedimos respeto por nuestros hijos y el amor que tantos años mantuvo en pie nuestros sueños».

Desde ese momento que Gissella Gallardo se ha dedicado a responder preguntas de sus seguidores sobre el amor; sorprendiendo al confesar que ya no cree en las segundas oportunidades, además de dar consejos sobre la separación, a raíz de su propia experiencia.

La osada postal de Gissella Gallardo

Es en este contexto que recientemente la chiquilla dejó la grande al compartir una coqueta postal del recuerdo en la que se luce posando en bikini desde la playa. Foto que acompañó con una particular reflexión que encendió las antenitas de muchos.

«Sólo me falta una pieza en este rompecabezas… “the green eyed monster is fed by love” (el monstruo de ojos verdes se alimenta de amor) #soñandodespierta #conunoskilitosdemasperofeliz» escribió Gissella Gallardo.

Obviamente que este mensaje llamó la atención de sus seguidores, pues muchos de inmediato pensaron que se trataba de Mauricio Pinilla o que hablaba de la necesidad de una relación de pareja.

«Por ahora y siempre tienes el amor de tus hermosos hijos, y esa pieza que te falta, llegará en el momento menos esperado»; «No te falta nada galla, estás completamente mina»; «ya se completará el rompecabezas»; «Lo dice para que todos digan que es pinilla» y «40 años?? No te lo puedo creeerrr!» le escribieron.

Eso si, Gissella Gallardo fue rápida en aclarar a algunos que no se trataba de nada serio, sino que extrañaba estar en la playita. «lo decía por la 🏝 playa» y «la playaaaaaa siiiii, estoy muerta de frío» respondió.