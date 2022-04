Sergio Rojas le responde con todo a Raquel Argandoña: «Debería tratarse su necesidad de mantener a los hombres»

De estar del otro lado de los comentarios, Sergio Rojas se convirtió en el centro de la polémica, esto luego de que se revelara que el periodista debió ser sacado por los guardias de un hotel; cuando en medio de una fiesta se pasara de copas.

Es en este contexto que en Zona de Estrellas trataron el tema, donde Raquel Argandoña no tuvo filtro al asegurar que el opinólogo tenía problemas con el alcohol y que incluso habrían hablado tras lo ocurrido. «Él en su programa critica a todos los demás por mucho menos, y los hace pebre» lanzó.

Tras esto, Sergio Rojas no se quedó callado y durante una transmisión en vivo por Instagram lanzó que «¡Oye hay gente que tiene mucha, mucha, pero mucha perso!» ya que hablan de él teniendo «que pagar para poder tener amor al lado».

Siguiendo con la mocha, Raquel Argandoña conversó con José Miguel Viñuela y nuevamente dio su punto de vista sobre la situación. Afirmando que no sabía el motivo por el que el periodista le tiene tanta mala onda y habla en su contra.

«Yo no tengo mala onda con Rojas. No sé por qué él me da siempre. Me da en el programa que él tiene. Yo creo que le doy sintonía, porque cuando hablamos es bien buena onda y de repente le baja la cuestión» dijo sobre su programa online.

Sergio Rojas responde sin filtro

Pero la cosa no podía parar ahí, ya que durante la jornada de este jueves Sergio Rojas también conversó con el animador, aprovechando de dar su versión de los hechos.

«Tiré un palo a Raquel que tiene que ver con que ella debería tratarse su necesidad de mantener a los hombres para tener amor, que es lo que encuentro yo» comenzó señalando el panelista de Me Late.

Junto con afirmar que «A mí me cae el descueve, de hecho, me bloqueó hace dos días del WhatsApp, si a mí me cae divino. Igual, ella dijo en tu live que no se llevó los sillones, pero yo la vi viendo cómo enganchaba el Luis XV de Pelarco».