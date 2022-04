Raquel Argandoña salió a criticar entrevista de Tonka Tomicic

Como te contamos, la jornada de este lunes, Tonka Tomicic dio su primera entrevista luego de la polémica en la que se vio envuelta junto a su marido. La animadora conversó de distintos temas con Pancho Saavedra, incluso las acusaciones en contra de Parived.

Obviamente que la transmisión en vivo de inmediato generó todo tipo de reacciones, además de ser comentado en todos los paneles de farándula. Tal es el caso de Zona de Estrellas, donde Raquel Argandoña no se guardó nada y salió a criticar sin filtro cómo se llevó a cabo.

«Yo ayer vi a una Tonka relajada y tranquila, pero yo creo que esa entrevista la tenía que dar para volver a trabajar. Es mi percepción» comenzó señalando La Quintrala en el espacio de Zona Latina.

Siguiendo por esta línea agregó que «yo discrepo con habérsela dado a Pancho Saavedra, se la habría dado a El Mercurio para que abordara otros temas que la gente quería la respuesta».

Raquel Argandoña también apuntó a Pancho Saavedra

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Raquel Argandoña también apuntó al rostro de Canal 13. «Fue una entrevista tibia, pero vio a una Tonka tranquila. Los seguidores preguntaban por ciertas cosas que Pancho leía y no quiso preguntar»; esto en relación al tema de los cheques, los cuales Tomicic no quiso tocar.

Tras esto, Cecilia Gutiérrez dio su opinión sobre la entrevista. «Estuvo tibia porque Pancho es amigo de Tonka, es difícil entrevistar a un amigo. Es rostro del mismo canal y me imagino que la entrevista fue pactada con ciertas restricciones porque la misma Tonka dijo que habían temas que no podía referirse porque eran parte del proceso de investigación».

«Además, tengo entendido que el canal hizo ciertas recomendaciones con respecto a las temáticas, estaba con harto cortapiso» afirmó.

Para cerrar el tema Raquel Argandoña lanzó que «Canal 13 no iba a exponer a Tonka a una entrevista si no iba a ser a alguien del canal».