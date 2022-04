Patricia Maldonado sobre Sigrid Alegría: «¿Pensará que somos hueo…?»

En los últimos días, Sigrid Alegría ha estado en el centro de la noticia, luego de que en su entrevista con Martín Cárcamo en ‘De tú a tú’, diera a conocer que por años vivió con una adicción a la cocaína; la que incluso la llevó a chocar contra la pared de una casa en 2007.

A raíz de las declaraciones de la actriz, una que no podía quedar ausente es Patricia Maldonado, quien en su programa Las Indomables no tuvo filtro al momento de referirse a la potente reflexión que hizo sobre su enfermedad.

Todo comenzó luego de que Catalina Pulido, co-animadora del programa de Maldonado; quien afirmó que era irresponsable hablar del tema, ya que podría confundir a los adolescentes que sufren de problemas de peso.

Patricia Maldonado sin filtro

En esa línea, Maldonado comenzó comentando que las palabras de Alegría fueron como «tratar de sacar las castañas con la mano del gato».

Asimismo, Maldonado afirmó sobre la adicción de la actriz, asegurando que: «a mí que no me venga con ese cuento, porque ese cuento es demasiado poco creíble«.

«La indomable» a la vez agregó: «en mi vida, con los años que tengo, nunca había escuchado que la gente se jale para bajar de peso. Esa hueá la inventó ella para lavarse las manos«, añadió según reportó La Cuarta.

Pero esto no es todo, ya que Patricia Maldonado se dirigió a Alegría afirmando: «dile honestamente, ¿saben qué, yo era jalera pero menos mal que yo me pude rehabilitar; salir de esa mierda y no se lo aconsejo a nadie’. Esa es la lógica, eso es lo que hace una mujer ¿Pensará que somos hueones los chilenos?«.

Finalmente, Maldonado cerró asegurando que ella fue adicta a sustancias adelgazantes recetadas. Sobre este tema, la opinóloga aconsejó a sus seguidores: «A toda la gente que yo pueda darle un consejo, por favor no lo haga, te vas a hacer una esclava de eso«.