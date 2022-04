Marcianeke sale a responder supuesta funa de «cogoteo»

Ya se ha vuelto costumbre que Marcianeke esté en medio de la noticia por distintos temas. Y ahora el propio chiquillos fue es que recurrió a sus historias de Instagram para salir a aclarar de inmediato una supuesta funa en su contra.

La cosa es que el intérprete de Dímelo Ma’, mostró en detalle todo el posible material con el que pretenden irse en su contra. Junto con esto aclaró el origen de cada uno de los mensajes y explicar en detalle de lo que ocurre.

«Mi gente, les quiero decir que tengan cuidado. Anda una peluquera loca haciendo funas falsas, para que no hagan caso. Está diciendo que soy asesino» comenzó señalando Marcianeke a través de la red social de la camarita.

El artista, cuyo nombre real es Matías Muñoz, explicó que esta mujer le estaba culpando de crear «un plan de asesinato». Incluso, que no sería la primera vez que ella realiza este tipo de acusaciones graves.

«Me estaba haciendo una funa que yo supuestamente me había robado su Iphone. Que la mandé a cogotear el Iphone cual ocupo» lanzó el chiquillo.

Marcianeke también añadió al decir que la mujer que lo acusa de violencia en reiteradas ocasiones, «solamente se está aprovechando de la situación». Y además, que subiría todas las capturas que sube la «peluquera» para «dañar su imagen, más de lo que lo hace otra gente».

El mensaje de Marcianeke a sus críticos

Hace unos días te contamos que Marcianeke no dudó en salir a responder sin filtro a quienes se han dedicado a criticarlo en el último tiempo por el contenido de sus canciones y el mensaje que entrega.

«Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite» indicó.

Junto con señalar que «Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanta mierda que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta».