¿Habrá casorio? Camilo Huerta habla de su relación con Marité Matus

Desde que se dio a conocer su relación en octubre del año pasado, Marité Matus y Camilo Huerta no han dudado en gritar su amor a los cuatro vientos; compartiendo románticas fotitos a través de redes sociales y mostrando a sus seguidores lo bien que lo pasan juntitos.

Es en este contexto que el ex chico Yingo conversó con nuestros amigos de Radio ADN, donde no tuvo problemas en referirse a su pololeo, asegurando que «estoy muy bien, estamos pasando por un muy lindo momento. me ha tocado todo bueno».

Camilo Huerta y un posible casorio

Otro tema sobre el cual Camilo Huerta fue consultado, es en relación a un posible compromiso con Marité Matus; esto luego de que se deslizara la idea en varios paneles de farándula.

«Yo tengo un compromiso con ella, con todas sus cosas, ella también como madre de familia, la acompaño, nos bancamos los dos mucho. Ya nosotros estamos en una relación en que un anillo o no anillo da lo mismo» afirmó.

Junto con esto, el personal trainer sorprendió al confirmar que «acá hay un anillo, lo que pasa es que hay que ver de repente, hay cosas que no se muestran».

Por otro lado, Camilo Huerta se refirió a lo comentada que es su relación. «A mí me impresiona que hacemos algo y se muestra mucho… recibimos todo el rato buena onda, a ella la quieren mucho».

«Disfrutamos, la pasamos bien. A veces nos da un poquito de vergüenza que se hable tanta cosa, pero es donde me metí» afirmó.

Finalmente, Camilo reveló que Marité Matus no es muy fanática de estar frente a las cámaras. «A ella no le gustan mucho estas cosas, es mi trabajo… ella en una alfombra así, me pondría una carita que mejor evitar. Para qué la exposición».