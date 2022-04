Mamá de Tamara Moya emociona con testimonio: «Siento que me estoy muriendo»

Ya ha pasado más de un año desde el brutal asesinato de la pequeña Tamara Moya, en medio de un intento de encerrona. Por lo mismo que en Mucho Gusto conversaron con Camila Almonacid, mamá de la menor y con quien estaba al momento de su muerte.

La joven fue invitada al matinal de Mega para hablar de la llamada ‘Ley Tamara’, propuesta que busca aumentar las penas de delincuentes que ataquen a niños. Almonacid aseguró que sabe que este proyecto no va a cambiar los delitos de un día para otro, pero si espera evitar más muertes de inocentes.

Sin duda que el panel de Mucho Gusto se mostró más que emocionado no solo con el caso de la pequeña Tamara Moya; sino que con todos los casos de niños y adolescentes asesinados, además de sus familiares que piden justicia en su nombre.

El relato de la mamá de Tamara Moya

Es en esta entrevista que Camila Almonacid reveló cómo es que nació la idea de escribirle cartas a su hija, las que comparte en sus redes sociales; y que se han convertido en una especia de desahogo tras la trágica perdida.

«Tenía pena, y ya no bastaba con decirle a la gente que tengo pena, estoy triste o siento que me estoy muriendo. Lo comencé a escribir, y comencé a contar los días… Y comencé a escribirle a Tamara todo lo que estaba sufriendo sin ella, todo lo que la extrañaba, todo lo que estaba pasando y ella no podía vivir» comenzó señalando.

Camila comenzó a escribir a diario, pero no siempre podía, pues a veces el sufrimiento la hacía perder claridad. «Normalmente cuando estás viviendo tanto dolor en la realidad, te pones muy egoísta. Porque yo estaba sufriendo mi dolor, mi pena, mi angustia, pero se me olvidaba que tenía a mi pareja sufriendo lo mismo, a mi mamá sufriendo lo mismo. Me enfoqué solamente en mi pena, mi rabia y mis ganas de morir».

«Esa carta salió desde la impotencia. Yo quería que él pagara, yo quería que él sufriera, no que se muriera. Puede sonar hasta cruel, porque todos dicen ‘era un niño que tenía 16 años, quizás qué vida tuvo’ y mi hija tenía 5». #LeyTamara #JusticiaParaTamara #MuchoGustoMEGA pic.twitter.com/JSNEQ9tJro — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) April 21, 2022

Durante su testimonio, la mamá de Tamara Moya habló de la impotencia que sintió cuando la abogada de los asesinos le dijo que no los podía seguir teniendo en prisión preventiva. «Señora abogada, llevo un año y dos meses visitando a mi hija en el cementerio. ¿Usted cree que le va a hacer daño a él estar encerrado ahí? Dónde tiene televisor, tiene celular, tiene internet, donde puede seguir consumiendo drogas…».