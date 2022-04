Cuentan supuestos motivos del quiebre entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

Desde marzo que corren fuertes rumores de quiebre entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, esto luego de que el matrimonio se dejara de seguir en redes sociales e incluso borraran las fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram.

A pesar de que ninguno ha confirmado públicamente la separación, Sergio Rojas dio conocer hace unas semanas los posibles motivos. «Me lo contaron del círculo de amigos de Gissella y Mauricio, y les pregunto si están distanciados, porque la información que a mí me llegó, pero que no está chequeada por las primeras fuentes pero si por el círculo cercano».

El quiebre de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Ya pasado el tiempo, el periodista nuevamente hizo una transmisión en vivo por Instagram; donde junto a su colega Paula Escobar dieron más detalles de los motivos que llevaron a la pareja a ponerle fin a su relación.

«Me hablaron del círculo muy cercano de la ex socia de Gissella Gallardo. Lo que me dice esta persona es que no tendría nada que ver, es más, entiendo que Gissella fue a la casa de Roberta (ex socia) la semana pasada a pedirle disculpas» comenzó relatando Rojas.

Siguiendo por esta línea, el panelista de Me Late agregó: «Mauricio efectivamente tenía algunas dudas respecto del comportamiento de Gissella. Más bien, a Mauricio no le gustaba la amistad que tenía Gissella con una persona en particular».

Pero la cosa no se quedó ahí; pues indicó que «Esa amistad o esa cercanía que tenía Gissella con otro hombre a Mauricio le generó suspicacia, y Mauricio le habría preguntado a la socia qué pasaba con este hombre, por que se hablan por teléfono con Gissella, que si Gissella se juntaba con él».

«Y ahí entiendo que Roberta le habría dicho ‘sabes que Mauricio, yo no tengo nada que ver en este cahuín, soluciónalo ustedes sus problemas, lo único que te puedo decir es que Gissella efectivamente conversa con este joven, pero entiendo que nunca se han reunido, entiendo que son solamente amigos'» afirmó.

Para cerrar, el periodista mencionó que esta cercanía le habría molestado a Mauricio Pinilla, por lo que decidió tomar sus cosas e irse a vivir a Vitacura. «Según me cuenta el círculo íntimo de Roberta, serían celos infundados por parte de Mauricio».