Aquí se Baila: Este actor es el nuevo confirmado para la segunda temporada

Este lunes parte la segunda temporada de Aquí se Baila, por lo que se siguen confirmando a sus participantes. Y uno de los últimos en unirse al programa es ni más ni menos que Koke Santa Ana, el actor que saltó a la fama gracias a los videos de «42 frases».

Sobre su invitación al espacio de talento, el también conductor señaló que «Yo me fui un poquito picado de ‘The Covers’, pensando en no volver a ningún programa nunca más en la vida. Para mí era la primera y la última».

«Hace poco más de un mes, con el afán de desoxidarme me metí en la escuela de Hugo Urrutia. La primera clase era un lunes y terminaba a las 11. Salí de esa clase y justo me llamaron y me dijeron ‘¿Te gusta bailar?’. Fue una casualidad enorme, salgo de la sala, digo ‘Chao chiquillos’ y suena el teléfono. Yo pensé que había alguien ahí que había sapeado» agrega Koke Santa Ana.

¿Cómo llega a Aquí se Baila?

En relación a si le pega o no al baile, Koke contó que nunca lo ha hecho de forma profesional. «Cuando chico me gustaba el baile, pero trataba de no bailar mucho. Nadie me lo prohibía, pero en los 80 siempre estaba esta onda de que los hombres deben jugar con esto y las mujeres con esto. Siempre supe que tengo una manera muy particular de bailar, que se trataba de no tener ninguna».

«Recuerdo en kínder un número de colegio donde acompañé como parte del cuerpo de baile a un niño que cantaba ‘Oh mamá’ de Pablito Ruiz», ríe. «Además yo bailaba cuando chico con una maquinita que imprimía boletas, y tenía un ritmo que era como TACA TAC TACA TAC, yo la escuchaba y me ponía a bailar. Y la gente se reía porque bailaba con eso. Yo creo que todo es bailable, todo es musical, como dice Björk».

Koke Santa Ana estará acompañado por Maca Muñoz, quien fuera pareja de Emilio Edwards en la primera temporada. El actor aseguró que «Me tienen mucha paciencia Maca y Coke, el coach. Encuentro que son personas demasiado talentosas y eso no sólo se ve en sus destrezas, sino en cómo se pueden acercar a las personas que no se desenvuelven en estos ámbitos siempre».

«Vengo a pasarlo bien, porque encuentro que hay que tener autoestima para decir que uno viene a ganar. El nivel es increíble y no me atrevería a decir que le voy a ganar a esas personas, pero sí que voy a concursar con ellos con mucho placer. Voy a esperar a ver cómo me va el primer día y ahí me voy a hacer de una ambición» cerró.