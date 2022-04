Lisandra Silva se confiesa sobre su segundo embarazo: «Ha sido muy duro»

Hace unos meses Lisandra Silva anunció su segundo embarazo con bombos y platillos, así que desde ese día que la chiquilla ha estado compartiendo todos los detalles de la dulce espera; incluyendo la fiesta donde revelaron junto a Raúl Peralta que tendrán una niña.

Pero no todo ha sido felicidad, ya que la cubana también ha aprovechado de confesar las dificultades que le ha traído. Es más, ahora que se encuentra en la recta final para recibir a la pequeña Leiah, compartió una especial reflexión sobre cómo lo ha llevado.

La reflexión de Lisandra Silva

Resulta que en una sección de preguntas y respuestas, Lisandra Silva comenzó a hablar de su embarazo, luego de que uno de sus seguidores le preguntara por qué ya no aparecía tanto en sus redes sociales; confesando que esta ocasión ha sido más complicada.

«Mi segundo embarazo ha sido muy duro, más que el primero. He pasado por períodos de mucha ansiedad y angustia, dolores físicos, anemia, hormonas locas» escribió la influencer junto a una fotito.

Siguiendo por esta línea, agregó que «no tener fuerzas para correr detrás de Noah y energía para trabajar me deprimen. He tenido contracciones desde el 5to mes y he tenido que hacer mucho reposo. Ha sido un proceso intenso».

Posteriormente, otro seguidor le consultó si acaso con Raúl tenían planeado tener más hijos luego de la llegada de la pequeña, frente a lo que Lisandra Silva no dudó en responder con total sinceridad.

«¡Cerramos fábrica! Es perfecto para nosotros. Niña y niño. Y que crezcan juntos. ¡Qué Noah cuide de su hermanita menor Leiah!», y agregó que «ya no puedo esperar a vivir todas las aventuras juntos los 4».

Hay que recordar que Lisandra ya había hablado de las dificultades de su segundo embarazo, pues hace unas semanas contó que estaba haciéndose exámenes, pues no se sentía muy bien. «Llevo días con muy baja energía, a veces siento que me voy a desmayar. Quizás es la presión, el hierro o el azúcar».