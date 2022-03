Yamila Reyna le dedica mensaje a su pololo tras aplaudida actuación: «Así se tapan bocas»

Unos días atrás Yamila Reyna agarró todas sus maletas y se fue a vivir al norte del país junto a su pololo Diego ‘Mono’ Sánchez; esto luego de que el arquero se convirtiera en el nuevo fichaje de Deportes Antofagasta para la temporada 2022 del campeonato nacional.

Y la noche de este jueves, el futbolista se convirtió en el jugador más destacado, ya que en el partido donde se enfrentó a su ex equipo Unión Española, atajó dos de los penales, garantizando el paso de los norteños a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tan buena resultó su actuación que salió entre los vitores del público.

Es en este contexto que Yamila Reyna no dudó en dedicarle una publicación a su amorcito en Instagram, donde lo llenó de elogios por su rol. «Felicitaciones amor. Tan merecido este triunfo, tanto tuvo que pasar, mucho tuviste que aprender y acá estás, haciendo historia en tu nuevo hogar» comenzó escribiendo.

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que la comediante che también recordó la polémica salida de Sánchez de Unión Española, esto luego de las críticas que recibió en el equipo, las que comenzaron tras el accidente que protagonizó y que terminaron en su salida.

«Así se hace la pega, con pasión garra y talento, así se tapan bocas y cuando digo esto no me refiero a la hinchada de Unión, que por lejos han sido tan respetuosos. Me refiero a los que te dieron la espalda en los momentos difíciles, a los que te aniquilaron por los errores cometidos como si ellos jamás se hubiesen esquivado, a los que se atrevieron a decir que estabas acabado. Porque acá estás fuerte enfocado, sigiloso como un puma y más Mono Sánchez que nunca» cerró Yamila.

La polémica salida de Diego ‘Mono’ Sánchez

Hay que mencionar que Mono Sánchez dejó Unión Española a fines del 2021, esto luego de que el equipo decidiera no renovarle el contrato tras nueve años, en los que incluso consiguió convertirse en el capitán.

Esta situación se generó a partir un polémico año para el arquero; ya que unos meses antes protagonizó un accidente de tránsito mientras manejaba en estado de ebriedad; lo que le costó la capitanía y posteriormente la titularidad en el club.