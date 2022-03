Tribunal rechaza petición de Franco Parisi para rebajar pensión alimenticia

Días atrás te contamos que Franco Parisi ingresó una solicitud para rebajar el monto de la pensión alimenticia que le debe entregar a sus mellizos. Es en este contexto que desde el Tercer Juzgado de Familia de Santiago se rechazó la petición.

Hay que recordar que el ex candidato presidencial estuvo en el centro de la polémica durante la campaña, esto luego de que su ex pareja y madre de los niños; denunciara que desde el 2011 que no paga lo que corresponde y mantiene una deuda millonaria. Por lo mismo que hasta la fecha mantiene una orden de arraigo en nuestro país.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el ingeniero comercial presentó por medio de sus abogados; una demanada en la que solicita rebajar el monto actual que sobrepasa los $2 millones a solo 9 UTM (499.833). En el documento Franco Parisi indica que «debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué».

La demanda de Franco Parisi

«Debo hacer presente, atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016; le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir» se lee en la petición.

«Atendiendo que el monto acordado como pago en dinero con los reajustes ya casi alcanza los tres millones de pesos y a que los gastos adicionales son extremadamente abultados, sumado a que mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos; que equivalen hoy a aproximadamente $2.000.000, no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales» afirma Franco Parisi.

«Agrego que con el dinero que percibo debo cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y otros gastos básicos de mi hijo y míos, contribuyendo también a ello mi actual cónyuge».

Según lo reportado por Radio ADN, Franco Parisi afirma que su ex pareja «tiene una situación socioeconómica excelente, con un trabajo como ejecutiva de una de las grandes empresas del país, que le permite tener ingresos millonarios, pudiendo, en consecuencia, contribuir de mucho mejor manera que el suscrito a la manutención de nuestros hijos».