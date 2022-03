Raquel Argandoña sin filtro contra Marité Matus: «Yo creo que todavía está enamorada de su ex»

La jornada de este miércoles Marité Matus llegó junto a sus retoños hasta San Carlos de Apoquindo para apoyar a Arturo Vidal en el partido de Chile vs Uruguay que terminó en una derrota para La Roja. La chiquilla compartió una postal en sus redes sociales donde se le puede ver con la camiseta del futbolista.

Aunque a muchos les encanta ver la excelente relación que mantiene la ex pareja, en especial por sus tres hijos en común, Raquel Argandoña al parecer no está muy de acuerdo con que se lleven tan bien y le genera algunas suspicacias.

Así fue como lo demostró en Zona de Estrellas, cuando analizaban la relación de Marité Matus y Camilo Huerta; en ese momento la Quintrala se lanzó algunas teorías de la cercanía que mantiene con el King. «Yo creo que ella todavía está enamorada de su ex» afirmó.

Raquel Argandoña contra Marité Matus

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Argandoña hizo hincapié en lo que podría sentir la actual pareja de la chiquilla. «¿Dónde estaba Camilo Huerta? Ellos tienen más que una relación de ex, ella le manda saludos cuando está de cumpleaños, muy amoroso… ¿Qué opina Huerta que le diga ‘gracias gordo’ al ex? A mí no me lo aguantan, yo tampoco lo aguantaría».

«Gordo es muy cercano, ¿a ti te gustaría que tu pareja le dijera al ex ‘gordo’?”. Fue al estadio con la camiseta número ocho y el otro (Camilo Huerta) debe estar viéndolo en su casa por televisión. Pobre él, pobrecito me da pena» continuó.

«Yo encuentro que Camilo tiene un pilar que es Vidal, muchas lucas, ídolo mundial, tiene muchos seguidores. Camilo es buena persona, le cae regio a la Marité y los niños, pero igual tiene la sombra de un gran Vidal atrás. Y desde el momento que la deja ir con la camiseta a ver su ex y le dice ‘gordo, te quiero mucho’, igual encuentro que le falta power al Camilo» siguió Raquel.

Finalmente Argandoña le recomendó a Camilo que aclarara con Marité Matus ciertos puntos de su relación con Vidal. «A ver gordita, hasta aquí fue su relación, el ex, padre de sus hijos, su ex marido, pero no me deje como tonto con la camiseta delante de la gente».