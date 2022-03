Paty Maldonado sin filtro contra Maite Orsini: «Bien tonta la encuentro»

Tal como te mencionamos recientemente, comenzaron a correr fuertes rumores de quiebre ente Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela. Es en este contexto que en el último capítulo de Las Indomables, Paty Maldonado y Catalina Pulido no dudaron en comentar el supuesto fin de la relación de los tortolitos.

Pero más que hablar del pololeo, las opinólogas se dedicaron en criticar en duros términos a la diputada de Revolución Democrática, e incluso en un momento la trataron de tonta.

Paty Maldonado contra Maite Orsini

«Mi amigo Valenzuela, el pirula loca, con el otro amigo (Benjamín Vicuña), la verdad Paty es que ellos son así. El amor les dura lo que dura el agua caliente en la tetera, el Gonza es para tener mujeres más consistentes. Muy estupenda, linda, preciosa será Maite Orsini, pero…» comenzó señalando Cata Pulido en el espacio de YouTube.

Tras este momento, Paty Maldonado interrumpió a su compañera, donde no se guardó nada y atacó directamente a la protagonista del supuesto quiebre amoroso.

«Bien tonta la encuentro. Bastante corta de luces, abogada puede ser, pero el hecho de que tenga un título no la hace inteligente», lanzó sin ningún filtro la ex panelista de Mucho Gusto.

La ácida opinóloga continuó diciendo que no era un tema (el quiebre amoroso de Orsini y Valenzuela), que no le importaba y tampoco a los chilenos y chilenas. Allí fue cuando Catalina Pulido no quiso ser menos y le echó más leña al fuego.

«Es linda como la Camila Vallejos, son tan lindas como huequitas por dentro», cerró con todo el tema de la abogada y el actor quienes han protagonizado la noticia en las últimas 24 horas.

Hay que mencionar que se comenzó a especular que Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela terminaron su relación; luego de que se descubriera que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.