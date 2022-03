Ingrid Cruz terminó con su amorcito: «Es muy difícil estar en pareja»

Durante una transmisión en vivo por Instagram con Pancho Saavedra, Ingrid Cruz no tuvo problemas en revelar que tras casi tres años decidió terminar con su pololo, el conocido kinesiólogo Ignacio Roco, además de los motivos que llevaron al quiebre.

Para comenzar la chiquilla señaló que está: «Sí, soltera, pero altiro voy a aclarar algo porque así aprovecho. Estoy soltera hace un rato, pero tengo una increíble relación con mi ex. Lo adoro y él me adora. Es más, hoy día lo vi, me llevo muy bien con él».

Tras esto, Ingrid Cruz confesó que «en general me llevo muy bien con mis ex, trato de que las relaciones terminen de buena manera».

«Lo que pasa es que uno está más grande y va aprendiendo. Yo cuando chica me porté super mal, todos… por ahí nos topábamos. Pero uno va aprendiendo, yo ya no me quiero portar mal en la vida, entonces uno termina de buena manera» explicó.

De todas formas, Ingrid Cruz fue enfática en aclarar que «aquí no pasa por engaños, pasa por madurez, distintos caminos que va tomando la vida, nada más»; junto con reflexionar: «Es muy difícil estar en pareja, muy difícil encontrar pareja primero (…) hay minutos en que uno tiene que estar sola, para armarse, reconstruirse, conocerse, para varias cosas».

El quiebre anterior de Ingrid Cruz

Hay que recordar que este no es el primer quiebre de la actriz, ya que en noviembre del 2020 había terminado con el chiquillo, pero al poco tiempo retomaron su relación. Tal como lo contó en una conversación con Fran García-Huidobro.

«La pandemia, el encierro, cosas personales mías, de él, pero harto tiene que ver con el encierro, la angustia. La primera pandemia fue muy fuerte, tener que estar mucho rato viéndose…» reveló.

Además de señalar que había decidido darse una nueva oportunidad con el afortunado. «Volvimos al aire, a querer compartir, a extrañar y volvimos. Estoy feliz, estoy tranquila».