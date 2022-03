Gianella Marengo confiesa que está viviendo un mal momento personal

La noche de este martes se vivió un nuevo episodio del programa de competencias de baile, «Aquí se Baila»; aunque en un momento el ambiente pasó de emoción por ver los diferentes espectáculos de los participantes, hubo una instancia en que el público miro más allá de lo que implicaba la noche de duelos.

El episodio de ayer tenía varios desafíos, puesto que se definía quien serían los participantes que tendrán que verse las caras en el duelo de eliminación de este jueves, como también quien podrá disputar la competencia de inmunidad que se realizará esta noche; sin embargo, todo cambió cuando se le consultó a Gianella Marengo sobre la condición de salud de sus perritos.

La delicada situación del perrito de Gianella Marengo

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina dio a conocer sobre la situación que conlleva en su vida íntima, especialmente sobre el estado de salud de su cachupín que se ha estado haciendo exámenes para luego realizar una cirugía. La responsable de entrar en este tema de conversación fue la jurada, Francisca García-Huidobro.

Marengo dijo que Mota «está estable ahora, para mí ellos son mis hijos. Me ha tocado difícil con mis perritos. Pero bueno«. Luego de eso, la jueza siguió con la conversación y argumentó que sólo le consultó sobre el perrito ya que «estoy tratando de encontrar una explicación para la energía del día de hoy, que no me hace clic con la energía que Gianella tiene en su vida«.

Ante esto, Gianella se tomó el tiempo de reflexionar y ante las cámaras y sobre la actuación que tuvo argumentó lo siguiente: «Siempre he dicho que la pega es sin llorar, pero obviamente perjudica cuando una persona está con preocupaciones por algo que es muy importante para ella. Para mí mis perros son súper importantes así que entiendo que tengas la cabeza en otro lado».