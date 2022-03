Flaviana Seeling saca aplausos con destapada postal en bikini

Con más de 606 mil seguidores cuenta Flaviana Seeling en Instagram, por lo que la bailarina no duda en compartir todo tipo de registros sobre su vida personal; e incluso sus próximos proyectos laborales, tanto en televisión como fuera.

Pero recientemente la brasileña dejó sin aliento a sus seguidores, tras compartir una postal en la que se luce posando de espalda en bikini con una pose más que relajada.

«Así soy yo … y a quien no le guste me importa una RAJA !!!! Jjajajajaja» escribió Flaviana para acompañar la coqueta fotito que en cosa de minutos recibió más de 10 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores quienes no dudaron en escribirle sobre lo regia que está.

«Jajajaja a todo cachete!»; «Que bonita fla»; «Linda bella así eres!»; «belleza bendiciones»; «sabes siempre serás mi princesita hermosa»; «No mi amor…si me encanta…»; «Oiga si es así….ud. le gusta a todos!!!!!»; «Un sueño»; «A mi me encantas así» y «Eres auténtica fla» es parte de lo que le escribieron.

La reflexión de Flaviana Seeling

Hace unos días te contamos que Flaviana Seeling compartió una nueva coqueta postal en bikini, la que acompañó de una importante reflexión sobre el amor propio.

«¡Soy feliz por ser como soy! Antes dejaba que la gente opinara de mi vida… qué puedo debo hacer. Que a mi edad había cosas que ya ni son para mí…» escribió la brasileña de 44 años.

«Sólo yo sé lo que puedo o no hacer! Sé tu mismo y preocúpate de tu vida, ¡No de la mía!» continuó Flaviana Seeling. «Si me quiero vestir así, si me quiero sacar foto de bikini, si quiero seguir bailando, si quier reírme hasta morir, si quiero hablar con garabatos, si a veces soy loca, a veces llorona… ¡Así soy yo!».

Para cerrar, la ex Axé Bahía señaló: «No dejen que nadie dirija su vida. ¡La vida es una sola! Pasa con la gente que amas, ríete, disfruta y aprovecha hoy».