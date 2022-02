La Corazón Toca Doble: Marcianeke llegó a la Número Uno

Una inesperada visita llegó a tocar nuestras puertas en la Número Uno, en La Corazón Toca Doble estuvo junto a Francisco Kaminski el número uno en estos momentos de la música chilena, el artista de trap, Marcianeke.

Antes de comenzar la entrevista ya empezó a sacar su risa que tanto lo caracteriza; luego el artista mencionó que había visitado antes a nuestros queridos amigos y vecinos de nuestra estación de radio, eso si Kaminski le advirtió que ahora se encontraba en la radio de verdad, la que escucha todo Chile.

«Ya saliste para los vecinos ahora sales para todo el país«, mencionó Kaminski que solicitó también cambiar la musica y poner «En las malas y buenas» de Arte Elegante y Marcianeke.

Las buenas vibras que recibe Marcianeke

«Harta pega pero no, me he tomado descanso pero el descanso se me ha escapado de las manos, en la hu… hay altos y bajos no más», respondió Matías Muñoz sobre como se sentía actualmente.

A lo que Kaminski le consultó que cual era su descanso ideal y el cantante de trap respondió que simplemente no tener nada que hacer; asimismo indicó que solo escucha a Marcianeke.

Con respecto a la canción que sonaba, Marcianeke dijo que se llevaba bien con Arte Elegante. «Arte Elegante si po’, buena vola’ el loco me cae pulento (…) es humilde, si cuando grabamos el video me recibió en su población y bastante bueno el pantano, todo buena vola'», expresó el artista nacional sobre su colega.

Con respecto a proyectos en un futuro, el cantautor de «Dimelo Ma‘» anunció que «mañana sale el «Que le echaste al tussi» y vienen más temas, hay uno que se llama «Millones», «Las cadenas son de plata», vienen varios temas más».

Asimismo, el artista complementó la información sobre el tipo de genero musical que busca realizar en su nueva música e indicó que serían de reggaetón, versátil y trap.

Marcianeke confesó que igual es un poco frio con sus fans, sin embargo, le gusta recibir cariño por parte de ellos ya que siente que le dan buenas energías.

Si quieres revivir el momento a continuación te dejamos la entrevista completa, asimismo puedes visitar nuestra cuenta de Instagram para ver el video completo de lo que fue Marcianeke en la Número Uno.