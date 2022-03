Betsy Camino dejó la grande con picarón video a todo cachete

Más de 200 mil seguidores tiene Betsy Camino en su cuenta de Instagram, así que la chiquilla no duda en compartir registros de todo tipo, desde sensuales fotitos a sus próximos proyectos en la televisión, sacando aplausos entre su fanaticada.

Es por lo mismo que recientemente la chiquilla dejó la grande al compartir un picarón video en el que se luce moviéndose coquetamente al ritmo de ‘Envolver’, el éxito de Anitta; sumándose a la tendencia que está arrasanso en TikTok.

Resulta que Betsy Camino se mandó el coqueto baile en medio de una fiesta con sus amigas, dejando sin palabras a los asistentes. «Yo soy un caso que hay que resolver» escribió para acompañar la publicación donde aparece con un ceñido vestido transparante.

Obviamente que al poco tiempo recibió más de 23 mil me gusta y cientos de comentarios piropeándola por lo regia que se ve.

«Los de atrás hipnotizados»; «Me dejai peinao pa atrás»: «Que manera de ser estupenda esta mujer»; «De Infarto!!!»; «bella te llevas las miradas del público»; «Que guapa»; «Ay mami»; «Hablemos de perfección» y «Ay noooo te amo y te rezooooooo» le escribieron.

Betsy Camino víctima de estafa

Hace un tiempo Betsy Camino no lo estaba pasando muy bien, ya que contó que pudo haber sido víctima de estafa por parte de la persona a la que confió la tarea de llevar sus finanzas. «Es una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte…».

«Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, y ahora no me contesta los mensajes, no me dice nada» señaló la chiquilla, especialmente tomando en cuenta el emprendimiento que comenzó hace poco y en el que depositó una gran inversión, más sus ahorros y el esfuerzo, que se han visto directamente perjudicados.

«Estoy completamente sola, llegaron los muebles de mi local. En mi local estoy poniendo toda mi inversión» agregó Betsy Camino, quien confesó que producto de esta situación no tuvo todo el tiempo para ensayar.

Tras estas palabras, la propia Fran García-Huidobro le entregó unas sentidas palabras. «Nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza».