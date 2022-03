Aquí se Baila: Bailarina del programa renunció por sentirse pasada a llevar

Nicole Hernández quien compartió con Emilio Edwards como parejas de baile para el programa de competencias Aquí se Baila; decidió renunciar a seguir siendo parte del espectáculo de la estación televisiva e hizo sus descargos a través de sus redes sociales.

Nicole explicó a través de su cuenta de Instagram el motivo del por qué tomo la decisión de dejar el programa; precisamente a través de las historias de la red social, la mujer expresó con un mensaje bastante detallado las razones de dejar la competencia de baile que se sintoniza en Canal 13.

A pesar de las buenas calificaciones o buen desempeño que mostraba Nicole junto a Emilio Edwards, al parecer no todo era tan lindo como se pensaba en la que sorprendió a todos sus seguidores con su manifestación o denuncia de la situación que le incomodaba seguir siendo parte del estelar de la estación televisiva.

Las palabras de Nicole Hernández

«Para las personas que me preguntan porque ya no estoy en Aquí Se Baila, decirles que agradezco mucho que me pregunten, no fue una decisión fácil«, así partió escribiendo la bailarina Nicole Saavedra en su cuenta de Instagram.

Luego Nicole siguió describiendo parte de lo que vivió en el programa de competencias indicando que «me sentí pasada a llevar varias veces en forma personal y como mujer. Solo quiero que sepan que ahora estoy bien. Todo lo que les cuento es mi sentir y por sanidad mental preferí no seguir bailando donde me sentía incómoda«.

«Preferí mucho tiempo cuidar mi trabajo y normalizar actitudes que simplemente no aguanté más«, complementó la ex chica Rojo.

Para cerrar el tema, Nicole Hernández no quiso contar directamente que habría sucedido o si tuvo un problema mayor con Emilio Edwards y señaló que «no hablé antes porque me cuesta hablar del tema… gracias infinitas a todos los que se preocuparon por mi salida abrupta».