Relatos de víctimas de agresión de carabinero afectó a José Antonio Neme

Una brutal agresión se viralizó ayer a través de las redes sociales, un carabinero sometió a una mujer con violencia desproporcionada en la comisaría de San Miguel.

En primer momento, la denuncia viralizada indicaba que la situación ocurrió en la comuna de Pitrifquén, se dio a conocer que lo ocurrido fue en la Región Metropolitana el pasado 7 de diciembre.

En el registro, se puede percatar que un funcionario de la institución policial agredió a una mujer, tomándola del pelo y la trasladaba arrastrándola; en conjunto del acto hubo una serie de gritos por parte de las personas que estaban presentes.

Tras conocerse el caso, Carabineros informó que el acusado fue dado de baja al día siguiente de los hechos y que el sujeto se encuentra en prisión preventiva.

Luego de toda la indignación que generó el accionar del ex carabinero; las involucradas en el registro, Roxana y Evelyn dieron a conocer más detalles de la situación que ellas vivieron a través del matinal de Mega, Mucho Gusto

Todo sucedió cuando las mujeres ingresaron a la comisaría para presentar una denuncia por asunto familiar; dicho momento el carabinero no quiso realizar el procedimiento y empieza a maltratarlas.

El relato de las victimas y la indignación de José Antonio Neme

«Este señor salió enajenado, gritando en todo minuto, y la verdad es que nosotros impactados con lo que estaba pasando. No nos dejaba ni siquiera hablar. Nosotros le explicábamos a lo que íbamos y este señor dijo que no pusiéramos ninguna denuncia ahí porque esa era su casa y hacía lo que él quería. Y le dijo a toda la guardia que no acogieran la denuncia», inició la conversación Roxana.

Asimismo, la víctima entregó otra acotación diciendo que «todo empezó a subir de tono y ya después empezó el tironeo. Me dijo que iba a quedar detenida. En ningún minuto le falté el respeto ni lo golpee como él dice. Toda la violencia fue hacia mí. Ninguno de los funcionarios que estaban ahí se metió».

Luego de describir lo sucedido, la mujer expresó que ella padecía de artritis en una cadera y fibromialgia; en ese momento Soledad Onetto y José Antonio Neme quedaron impactados, el periodista utilizó el espacio televisivo para dar su opinión.

«Voy a ser políticamente incorrecto, me da lo mismo. Esto no tiene ningún sentido, esto es la locura misma hecha persona. No hay una explicación accidental. No me explico que una persona, un funcionario de carabineros, sana mentalmente, reaccione de esta manera ante el no estímulo. No puede un funcionario salir arrastrando a dos mujeres por el piso», comentó Neme con indignación.