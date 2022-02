Patricia López denuncia que sufrió un grave caso de acoso vial: «Pude haber chocado»

Ayer jueves, Patricia López denunció a través de redes sociales que un hombre intentó asesinarla en la carretera. Esto luego de que su agresor la chocara, realizando maniobras para que colisionara. «Estoy muy nerviosa, tengo que denunciar a este hueón que casi me mató», comenzó relatando la actriz

Asimismo, Lopez agregó que el violento conductor se ubicó detrás de ella; obligándola a acelerar hasta llegar a los 140 kilómetros por hora. «Estaba muy cerca mío, si yo frenaba un poco él me chocaba», añadió.

«Me adelantó, me pasó a llevar el auto, fue un horror. Tuve que afirmar el vehículo muy fuerte», agregó. La actriz continuó su relato asegurando que en un momento su agresor se ubicó entremedio de ella y un camión que estaba en la ruta, sacó su manó y rompió su espejo lateral.

«Quedé súper asustada, con taquicardia con este intento de asesinato, porque no es otra cosa, violencia machista en la ruta. No puede ser que estos hurones anden sueltos. Lo perseguí, lo encontré. Tengo la imagen de su patente. Lo logré grabar, bajó el vidrio y el hijo de (…) me tiró un besito. No sé qué hacer, voy a ir a Carabineros, lo denunciaré. Pido consejos», agregó acongojada, según reportó Página 7.

«Me pude haber dado vuelta, pude haber chocado«, agregó la actriz, quebrándose de impotencia.

El descargo de Patricia López en redes sociales

Asimismo, López llevó sus descargos a una publicación en donde denunciaba la violencia vial que sufren las mujeres. «Desde que vivo fuera de Stgo, puse este cartel en mi auto. Pensé que sería la solución para evitar que me hostigaran diariamente en la carretera«, agregó en su Instagram.

«Creí que anunciando la presencia de niños dentro; dejarían de hostigarme tirando el auto encima a alta velocidad, encerrar, perseguir, acosar, insultar, tirar piedras y golpear el auto», señaló.

Sin embargo, López apuntó que: «está comprobado que lamentablemente no sirve de nada. Comparto testimonios de otras mujeres solidarias que han vivido tremendas agresiones con sus hijos en carreteras»

«Unidas alcemos la voz para llamar la atención del estado y las concesionarias para que se responsabilicen y protejan la vida de madres e hijos en las carreteras«, concluyó.